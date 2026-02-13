La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) convocó a la población de la Ciudad de México y el Estado de México a formar parte del simulacro sísmico que se realizará el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas. Según el comunicado oficial, emitido el 10 de febrero por las autoridades, se planteará un escenario en específico: un sismo magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional. Durante el simulacro se activarán los altavoces del sistema de alertamiento sísmico en la Ciudad de México, por lo que las autoridades capitalinas exhortan a la ciudadanía a participar de manera responsable, organizada y sin generar pánico. El llamado principal es atender las indicaciones oficiales, respetar las rutas de evacuación y seguir en todo momento los protocolos establecidos por Protección Civil en hogares, escuelas, oficinas y espacios públicos. El ejercicio se llevará a cabo exclusivamente en la Ciudad de México y en el Estado de México, como parte de una estrategia regional enfocada en fortalecer la cultura de la prevención ante riesgos sísmicos. Además, el simulacro permitirá poner a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de comunicación, verificar el funcionamiento de los altavoces del alertamiento sísmico y detectar posibles áreas de mejora en la logística de evacuación y atención de emergencias. Este tipo de ejercicios también contribuye a reforzar la preparación comunitaria, promoviendo que las personas identifiquen zonas seguras, puntos de reunión y procedimientos adecuados en caso de un sismo real. Las autoridades reiteran que estos simulacros no deben tomarse como un simple trámite, sino como una herramienta fundamental para salvar vidas. La participación activa y ordenada de la ciudadanía es clave para que, ante un evento sísmico real, la respuesta sea más rápida, eficiente y coordinada. Para garantizar un ejercicio exitoso y fortalecer la cultura de la prevención, las autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones alineadas con los protocolos oficiales de actuación ante emergencias. En primer lugar, se exhorta a verificar con anticipación que las rutas de evacuación se encuentren completamente libres de obstáculos, debidamente señalizadas y en condiciones óptimas para su uso inmediato. Asimismo, es fundamental contar con una mochila de emergencia —también conocida como mochila de vida— equipada con documentos importantes, botiquín básico, linterna, radio portátil, agua potable y otros insumos esenciales, colocada en un sitio accesible. Durante el ejercicio, se deberá iniciar el repliegue o la evacuación hacia las zonas de menor riesgo previamente identificadas dentro del inmueble, siguiendo las indicaciones de los brigadistas o responsables designados. En edificios de varios niveles, se recomienda utilizar exclusivamente las escaleras y evitar en todo momento el uso de elevadores, ya que estos pueden quedar fuera de servicio o representar un riesgo adicional durante un movimiento telúrico.