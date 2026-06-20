Recientemente, el sistema de jubilación en México cambió y estableció un nuevo mínimo de edad para retirarse de la etapa laboral. Lo cierto es que entró en vigor el nuevo esquema que garantiza un retiro justo y digno a ciertos trabajadores.

En detalle, en junio de 2025 entró en vigor el decreto que congela la jubilación a las mujeres trabajadoras del Estado. Esta medida establece una nueva edad mínima para acceder a la pensión y fue posible gracias a la firma oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum.

México congeló la edad de jubilación para las trabajadoras del Estado. Fuente: Shutterstock anamejia18

Conoce los detalles de esta medida y prepárate para retirarte antes de tiempo. Ten en cuenta las disposiciones impuestas a nivel nacional.

¿Qué trabajadores se pueden retirar antes de tiempo en México?

Las mujeres trabajadoras del Estado ya no tendrán que esperar hasta los 58 años para iniciar su proceso de jubilación en México, ya que con esta modificación la edad mínima se reduce a 53 años.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), detalló que todas las trabajadoras del Estado afiliadas al Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán retirarse a partir de los 58 años desde 2028; no obstante, a partir de 2034 la edad mínima se irá reduciendo de forma gradual hasta llegar a los 53 años.

El secretario explicó que este decreto, firmado por la mandataria y ya vigente, establece una nueva modalidad de retiro distinta a la de la reforma de 2007, que mantenía la edad mínima de jubilación para mujeres en 58 años sin contemplar una disminución progresiva.

¿Desde cuándo se podrá jubilar a los 53 años en México?

Las mujeres que trabajan en el Estado podrán jubilarse antes que los demás a partir de 2034. A continuación, el cuadro completo del cambio gradual que se hará en el sistema jubilatorio de México. Al final del cambio, las habitantes podrán retirarse a los 53 años.

de 2025 a 2027 - la edad de jubilación para las mujeres se congelará a los 56 años.

- la edad de jubilación para las mujeres se congelará a los 56 años. de 2028 a 2030 - la edad mínima para retirarse disminuirá y quedará en 55 años.

- la edad mínima para retirarse disminuirá y quedará en 55 años. de 2031 a 3033 - la edad mínima para jubilarse volverá a disminuir, quedará en 54 años.

- la edad mínima para jubilarse volverá a disminuir, quedará en 54 años. de 2034 en adelante - la edad mínima para jubilarse quedará en 53 años.

Es importante resaltar que esta disposición está vigente para aquellas servidoras públicas y maestras que coticen ante el ISSSTE, con el requisito de encontrarse bajo décimo transitorio, además de haber cumplido con 28 años de servicio.