El Banco del Bienestar ofrece apoyo económico a través del programa Sembrando Vida. Se trata de una asistencia impulsada por el Gobierno, destinada a apoyar a personas adultas mayores que viven en comunidades rurales y trabajan en el campo.

Este programa otorga un apoyo mensual de 6,500 pesos, depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar. El objetivo principal es proporcionar recursos que permitan adquirir insumos como semillas, herramientas, plantas y otros materiales necesarios para las actividades agrícolas.

Programas sociales de la Secretaría del Bienestar. Fuente: Shutterstock

Además, busca fortalecer la instalación y el mantenimiento de viveros comunitarios, biofábricas y centros de formación, donde se promueve la capacitación técnica y el intercambio de conocimientos entre los participantes.

¿Cómo se paga el programa Sembrando Vida?

Las autoridades mexicanas las fechas de pago para los adultos mayores beneficiarios de la pensión de 6,200 pesos bimestrales, cuyo depósito se realiza de forma escalonada según la inicial del primer apellido. En el caso específico de Sembrando Vida, el pago se efectúa en una sola fecha para todos los beneficiarios.

¿En qué estados de México pagan Sembrando Vida?

Durante 2026, el programa Sembrando Vida tiene presencia en 24 estados del país. Las entidades participantes son:

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Colima

Durango

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Para obtener más información, se sugiere ingresar al sitio web oficial de la entidad bancaria. De esta manera, te mantendrás al tanto de las últimas actualizaciones.

¿Qué tipo de tarjeta es el Banco del Bienestar?

La tarjeta del Banco del Bienestar es una cuenta de depósito que incluye una tarjeta de débito asociada como medio de acceso a los programas sociales. Los usuarios pueden consultar el lugar y la fecha para buscar el plástico a través del sitio oficial.

Al momento de presentarse, es necesario llevar la siguiente documentación: identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, CURP actualizada, comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto.