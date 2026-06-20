Cuba vuelve a mirar al mercado en medio de una crisis económica profunda. El Gobierno aprobó un paquete de reformas económicas que abre más espacio al sector privado, permite nuevas formas de inversión y cambia reglas clave del modelo estatal.

La metáfora de las dos vacas ayuda a explicar el cambio sin perder de vista el fondo. No se trata solo de permitir negocios. El punto central es quién decide el precio de la leche, quién maneja el dinero y hasta dónde puede llegar la actividad privada en Cuba.

Cuba prueba el capitalismo con dos vacas y muchas reglas

El nuevo plan económico cubano incluye 176 medidas agrupadas en 23 ejes. Entre los cambios más relevantes están la ampliación del sector privado en Cuba, la posibilidad de crear bancos privados, la entrada de capital extranjero y la transformación de empresas estatales en sociedades con acciones.

También se prevé un mercado cambiario digital, con ajustes al valor del peso cubano. Ese punto es clave para entender el alcance real de la apertura. En una economía con controles fuertes, el precio del dólar no solo afecta a bancos o empresas. También define cuánto cuesta importar, producir, vender y ahorrar.

La imagen de las vacas funciona porque reduce un debate complejo. En el capitalismo clásico, una persona puede vender leche, comprar insumos, invertir y asumir riesgos. En la versión cubana, el Gobierno abre más puertas, pero mantiene una presencia decisiva sobre las reglas generales.

Por eso, el nuevo experimento no puede leerse como un salto directo hacia una economía libre. Es una apertura parcial. El Estado busca sumar inversión, mover la producción y aliviar la falta de bienes, pero sin abandonar el control político ni el papel central del sector público.

Cuba y el regreso al capitalismo, explicado con dos vacas: la metáfora que mejor explica el nuevo experimento cubano. Archivo El Cronista

¿Cuba vuelve al capitalismo o solo abre una parte de su economía?

La respuesta más clara es que Cuba inicia una apertura económica más amplia, pero no adopta un capitalismo pleno. El Gobierno mantiene el discurso socialista y presenta las medidas como una forma de salvar el modelo, no de reemplazarlo.

El paquete llega tras años de crisis, apagones, baja producción, problemas de combustible, inflación y caída del poder de compra. La pandemia golpeó al turismo, una fuente vital de divisas. A eso se suman sanciones de Estados Unidos y fallas internas reconocidas por el propio Gobierno cubano.

Las reformas buscan dar más espacio a empresas privadas, cooperativas, inversión extranjera y capital de cubanos en el exterior. También apuntan a reducir subsidios generales y dirigir apoyos a personas vulnerables. Es un cambio sensible, porque modifica una parte central del contrato social cubano.

La pregunta de fondo es si las medidas podrán aplicarse sin trabas. Cuba ya tuvo intentos previos de apertura económica que avanzaron de forma limitada. La diferencia, esta vez, es la urgencia. La economía necesita divisas, producción y confianza. Sin esos tres elementos, la metáfora de las vacas queda incompleta: puede haber permiso para ordeñar, pero no necesariamente mercado para crecer.

El antecedente de China y Vietnam aparece en el debate cubano

El Gobierno cubano ha mencionado modelos como China y Vietnam como referencias posibles. Ambos países mantuvieron sistemas políticos de partido único, pero abrieron grandes espacios a la inversión, la empresa privada y el comercio exterior. Esa comparación aparece porque muestra una vía de mercado sin cambio político completo.

Sin embargo, Cuba parte de una situación distinta. Su economía es más pequeña, depende más de las divisas externas y arrastra fuertes problemas de infraestructura. También enfrenta restricciones financieras y comerciales que limitan su margen de maniobra.

La banca privada, el mercado de divisas y la entrada de capital pueden cambiar el funcionamiento diario de empresas y consumidores. Pero para que esas medidas tengan efecto, será necesario ver cómo se aplican, qué sectores se abren y qué tan libre será la formación de precios.

El nuevo experimento cubano se juega en ese punto. No alcanza con abrir comercios o permitir más actores privados. La prueba real estará en verificar si la economía puede operar con reglas estables, acceso a dólares, crédito, inversión y menos dependencia de decisiones administrativas.