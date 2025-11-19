Estados Unidos será una de las sedes del Mundial 2026 junto a Canadá y México. Con la expectativa de recibir a millones de extranjeros para presenciar los partidos, Donald Trump firmó un acuerdo para facilitar el proceso de solicitud de visado e ingresen al país de manera legal .

Salvo los ciudadanos de países que pertenecen al Programa de Exención de Visa (VWP), los visitantes del exterior necesitan de una visa americana para ingresar al territorio estadounidense. Su aplicación suele ser un trámite que incluye una entrevista con un cónsul acerca de los motivos de viajes, antecedentes y demás.

Con la alta demanda de visados que reciben los consulados y embajadas de Estados Unidos en el mundo, es común que los turnos de entrevista sean prolongados en el tiempo. Esta situación puede afectar los planes de los extranjeros que desean viajar para asistir al Mundial, es por ello que Trump confirmó que agilizará este paso.

Cómo obtener la visa de USA más fácil: qué es el FIFA PASS

La Casa Blanca presentó esta semana el Sistema de Programación Prioritaria de Nombramientos de la FIFA, que llevará el nombre FIFA Pass, un beneficio exclusivo para tramitar la visa americana con prioridad .

Donald Trump firmó el FIFA PASS para el Mundial 2026 Fuente: EFE Archivo

Con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente norteamericano firmó un acuerdo que permitirá a extranjeros ingresar legal al territorio para asistir al Mundial 2026 de manera más rápida, sin contratiempos.

Al anuncio también asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia, y el FIFA Pass es una muestra concreta de ello”, señaló Infantino durante la presentación.

“El país está por recibir a aficionados de todos los rincones del planeta en una escala inédita, y trabajamos para garantizar que el fútbol vuelva a unir al mundo cuando el torneo arranque en Norteamérica el próximo junio”, añadió.

Cómo será el proceso de solicitud de visa para el Mundial 2026

El programa FIFA PASS está disponible desde el 17 de noviembre para ciudadanos de aquellas naciones a las que Estados Unidos exige el visado. Será de aplicación temporal y su principal beneficio es la priorización en las citas consulares, lo que podría acortar los tiempos de espera, que en algunos casos se extienden por meses.

Para acceder al programa, la persona interesada debe haber completado la compra de un boleto para alguno de los partidos a celebrarse en la Unión Americana.

Las autoridades han sido enfáticas al señalar que, si bien el FIFA PASS facilita la programación de la entrevista, tener un boleto para el Mundial no implica que la visa sea concedida automáticamente.