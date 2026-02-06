Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 6 de febrero. 1945: Nace en Nine Miles (Jamaica) Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, músico jamaicano de reggae y miembro del movimiento Rastafari, cuya música cosechará éxito mundial en la década de los 70 del siglo XX. (Hace 81 años) 1913: En Londres (Reino Unido), nace la arqueóloga británica Mary Nicol, esposa de Louis Leakey, que en 1959 en la garganta de Olduvai (Tanzania) descubrirá el cráneo de Australopithecus boisei, de más de 1,75 millones de años. También, en Laetoli (Tanzania), hallará la mandíbula y los dientes de un homínido de 3,75 millones de años y, en 1979, las huellas fosilizadas dejadas en la ceniza volcánica por un homínido bípedo de 3,6 millones de años. Su contribución al conocimiento de la evolución humana será considerable. (Hace 113 años) 1911: Nace en Tampico (EE.UU.) Ronald Reagan, actor profesional de cine entre 1937 y 1964, que alcanzará la presidencia de EE.UU. como cuadragésimo presidente de 1981 a 1989. Se le conocerá por su ferviente anti-comunismo, su conservadurismo acérrimo y su peculiar estilo personal que le hará ganarse el apodo de "Gran Comunicador". (Hace 115 años) 1644: En Londres, nace Ana I de Estuardo, que será reina de Inglaterra e Irlanda y más tarde de Escocia, por lo que Ana se convertirá en la primera soberana de la Gran Bretaña. Será la última reina de la Casa de los Estuardo, tomando el relevo la Casa de Hannover. (Hace 382 años) 2013: En Túnez (Túnez) es asesinado a balazos Chokri Belaid, abogado y político crítico con el gobierno del partido islamista gobernante Ennahda. El viernes día 8 durante su entierro los laicos harán una demostración de fuerza paralizando el país mediante una huelga general de 24 horas en la que además solicitarán la dimisión del Gobierno. El primer ministro tunecino, Hamadi Jebali, anunciará la formación de un Gobierno de tecnócratas para tratar de frenar el creciente enfrentamiento entre islamistas y laicos. (Hace 13 años) 1929: En Madrid, capital de España, fallece doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, reina madre regente de España de 1885 a 1902. Sus últimos años de regencia fueron problemáticos por un aumento de la conflictividad social. También, la pérdida de las dos últimas colonias hispanoamericanas y las islas Filipinas en 1898 sumieron al país en una grave crisis. (Hace 97 años) 1916: Fallece en León (Nicaragua), poco tiempo después de llegar de una Europa absolutamente desgarrada por la Primera Guerra Mundial, Rubén Darío, escritor nicaragüense, poeta, periodista y diplomático, creador del movimiento modernista en lengua castellana. (Hace 110 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Bob Marley en 1945, ya que su música de reggae y su influencia en el movimiento Rastafari lo convirtieron en un ícono mundial en la década de los 70, dejando un legado duradero en la cultura musical y social.