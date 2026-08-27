Este jueves, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este jueves

Hoy, más que nunca, tus palabras y tus gestos pueden interpretarse de distintas maneras y aquello que digas —o decidas callar— a tu pareja tendrá efectos en el futuro. Si de verdad quieres que la relación continúe, esfuérzate por mantener una comunicación lo más honesta y transparente posible.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo, hoy tu carisma brilla y un gesto sincero puede encender el romance; evita el orgullo y toma la iniciativa. Compatibilidad del día: Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este jueves?

Leo, hoy, más que nunca, tu suerte en el trabajo dependerá de cómo te comuniques: tus palabras y gestos pueden abrir puertas o cerrarlas; si quieres avanzar, mantén una comunicación honesta y transparente para atraer oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con buena alimentación, ejercicio regular, descanso suficiente e hidratación, además de manejar el estrés, evitar excesos y realizar chequeos médicos.

Consejos de hoy para Leo

Habla claro y con calma con tu pareja. Expresa tus sentimientos sin ocultarlos. Pregunta y escucha antes de asumir.

En este contexto, la consulta diaria del horóscopo se perfila como un hábito informativo: una guía breve para anticipar tendencias y tomar el pulso del día a día sobre lo que podría deparar el futuro.