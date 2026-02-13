Millones de adultos mayores experimentarán la llegada de dos pagos en sus cuentas durante los primeros días de enero. La coincidencia de los calendarios entre la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el programa Bienestar resulta en un ingreso duplicado para aquellos que cumplen con los requisitos de ambos programas. Enero de 2026 presentará una grata sorpresa financiera para ciertos pensionados mexicanos que notarán dos depósitos casi simultáneos en sus cuentas. El IMSS ejecutará su primer depósito del año el viernes 2 de enero, ajustando su calendario habitual debido a que el día 1 es inhábil para operaciones bancarias. Esta transferencia corresponde a la pensión contributiva de quienes acumularon semanas de cotización bajo los regímenes de vejez, cesantía en edad avanzada o invalidez. Por su parte, la Secretaría de Bienestar iniciará durante esa misma semana la entrega del primer pago bimestral 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa social no contributivo beneficia a mexicanos de 65 años o más inscritos en el padrón gubernamental. El pago del IMSS se lleva a cabo de forma automática mediante instituciones financieras comerciales, asegurando disponibilidad inmediata a partir del 2 de enero. Las transferencias electrónicas son depositadas directamente en las cuentas que cada pensionado tiene asociadas con el instituto de seguridad social. La dispersión del programa Bienestar se realiza siguiendo un orden alfabético basado en el primer apellido y puede prolongarse durante varios días en la primera semana de enero. Esta metodología implica que no todos los beneficiarios reciben el apoyo federal en la misma fecha, aunque el período de entrega se concentra en los días iniciales del mes para garantizar liquidez a los adultos mayores.