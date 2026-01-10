La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advierten sobre las fugas de gas masivas que se pueden llegar a dar debido al descuido y falta de prevención para mantener siempre el hogar seguro. “Las fugas de gas son la causa principal de flamazos, incendios, explosiones, quemaduras e intoxicaciones en el hogar”, informó la SGIRPC.

El Gobierno de México y la SGIRPC iniciaron la campaña “La Prevención es Nuestra Fuerza”, para evitar accidentes y muertes; sin embargo, la población parece no atender a estas advertencias. Las autoridades indicaron una serie de instrucciones para evitar fugas de gas, y en caso tal de que haya una, saber cómo accionar de forma rápida.

Las autoridades subrayaron que la prevención inicia en casa, con revisiones constantes y atención inmediata a cualquier señal de riesgo, especialmente durante la temporada invernal, cuando el consumo de gas aumenta de manera considerable.

Cuidado con las fuga de gas

Señales de alerta para identificar una fuga de gas

De acuerdo con la información difundida por la SGIRPC, existen indicios claros que pueden ayudar a detectar una fuga de gas antes de que se convierta en un accidente mayor.

El olor característico a “huevo podrido”, provocado por el mercaptano que se añade al gas, es una de las principales señales de alerta y nunca debe ignorarse. También es importante prestar atención a manchas negras de hollín en estufas, calentadores o conexiones, ya que pueden indicar una combustión incompleta o una fuga cercana.

Presencia de olor a gas dentro del hogar.

Consumo más rápido de lo normal del cilindro o tanque estacionario.

Aparición de hollín o manchas negras en equipos de gas.

Síntomas físicos como dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga o somnolencia.

La SGIRPC recomienda realizar pruebas sencillas como la aplicación de agua con jabón en mangueras, válvulas y uniones; si se forman burbujas, existe una fuga. Asimismo, se sugiere la instalación de detectores de gas en áreas donde pueda acumularse, como cocinas, cuartos de lavado o sótanos.

Cuidad con las fugas de gas Gobierno de CDMX

Qué hacer en caso de una fuga de gas en el hogar

Cuando se percibe una fuga de gas, actuar con rapidez y calma puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y una tragedia. Las autoridades enfatizan que no se deben encender ni apagar luces, electrodomésticos, celulares, cerillos o encendedores, ya que cualquier chispa podría provocar una explosión. Lo primero es cerrar la llave de paso del gas y ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas.

Cierra la llave de paso del gas de inmediato.

No accionar interruptores eléctricos ni aparatos electrónicos.

Ventila todas las habitaciones y evacua el inmueble.

Si la fuga se extiende, avisa a vecinos y llama al 911.

En casos donde la fuga ya se haya propagado o exista riesgo estructural, Protección Civil pide evacuar la zona y solicitar apoyo de los servicios de emergencia. “Este viernes, atendimos la emergencia que se suscitó a causa de una explosión por acumulación de gas LP, en el tercer nivel de un edificio de departamentos ubicado en Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos, col. Paseos de Taxqueña”, informó la SGIRPC de la Ciudad de México.

Llamado de las autoridades tras recientes explosiones

Los recientes incidentes registrados en la capital refuerzan la urgencia de atender las recomendaciones oficiales. La arquitecta Myriam Urzúa Vanegas, titular de la SGIRPC, señaló la gravedad de los hechos al afirmar: “Hoy, todos los servicios de emergencia hemos estado atendiendo un incidente grave en Paseo de Taxqueña producto de una explosión”. Añadió que muchos de estos eventos son evitables si se da mantenimiento adecuado a las instalaciones de gas.

Por su parte, Inti Muñoz Santini, titular del Instituto de Verificación Administrativa, INVE, advirtió sobre las consecuencias estructurales de este tipo de siniestros: “El edificio donde se registró la explosión registra un daño estructural importante el cual ya ha sido atendido... Es un momento importante para hacer un llamado a la prevención de riesgos”. Las autoridades reiteraron que la campaña “La Prevención es Nuestra Fuerza” busca generar conciencia y reducir accidentes, recordando que la seguridad comienza con la atención y responsabilidad de cada hogar.