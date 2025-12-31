Durante los meses fríos, muchas personas atraviesan una gripe, se recuperan y, poco tiempo después, vuelven a presentar síntomas respiratorios. Esa repetición genera una serie de dudas en torno a si existe en el organismo algún tipo de falla en cómo debería protegerse.

En México, la magnitud del problema ha quedado expuesta durante el año saliente, con millones de infecciones respiratorias registradas y cientos de miles de casos activos a finales de 2025.

La temporada de gripe, que oficialmente se extiende de octubre a mayo (dando inicio en otoño, transcurriendo durante todo el invierno, y gran parte de la primavera), mantiene una circulación constante de virus que se superponen entre sí.

En ese contexto, surge una duda clave para la salud cotidiana: cuánto tiempo dura realmente la inmunidad después de una gripe y cuándo una persona deja de ser contagiosa. La respuesta existe, pero no es tan simple como parece a primera vista.

Los expertos advierten que las personas infectadas tienen la capacidad de contagiar desde un día antes de presentar los síntomas, hasta 5 o siete días después. (Foto: Archivo)

Inmunidad después de la gripe: ¿cuánto tiempo permanece protegido el cuerpo?

Tras superar la influenza, el sistema inmune no borra todo lo ocurrido. Conserva memoria a través de linfocitos B y T, células que reconocen al virus en caso de que vuelva a aparecer. Esa memoria permite una respuesta más rápida frente a infecciones similares.

Los estudios indican que la infección natural por gripe puede generar anticuerpos protectores durante varios meses. Incluso existe evidencia de que una primera infección brinda defensa prolongada frente a cepas parecidas, aunque no idénticas. Sin embargo, es importante que los pacientes sepan que esta protección no es absoluta ni universal.

El problema se encuentra en la diversidad de virus, ya que existen múltiples tipos y subtipos de influenza, principalmente A y B, con variantes que cambian de forma constante. Haber tenido una cepa como H1N1 no garantiza inmunidad frente a otra como H3N2, y eso explica por qué pueden ocurrir reinfecciones en semanas.

Gripe, contagio y otras infecciones respiratorias que siguen circulando

Un dato que los ciudadanos desconocen respecto a este tipo de infecciones es que un individuo tiene la capacidad de contagiar desde un día antes de presentar síntomas y hasta cinco o siete días después. En este sentido, el pico de contagio se da en los primeros días, cuando la carga viral es más alta, según advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El período contagioso puede variar según el rango etario, extendiéndose más tiempo en niños y adultos mayores . La transmisión ocurre tanto por gotículas en el aire como por superficies contaminadas, donde los virus pueden sobrevivir horas o incluso días. Por esta razón, se aconseja desinfectar y mantener limpios los espacios donde se circula.

Los casos suelen ser similares para otro tipo de enfermedades, como el Covid-19. Estudios han demostrado que el sistema inmune conserva memoria durante varios meses, aunque la protección disminuye con el tiempo. El resfriado común, causado por más de 200 virus distintos, genera anticuerpos duraderos, pero no evita nuevos contagios.

Por esta razón, la vacunación sigue siendo una herramienta clave, ya que, a pesar de no eliminar por completo la posibilidad de enfermarse, reduce riesgos y complicaciones a futuro.