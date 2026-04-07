En México hay 40 millones de autos, 30% de los cuales se concentran en la Ciudad de México y el Estado de México. Esto se traduce en un auto por cada 1.4 personas, según datos del INEGI. Sin embargo, los automovilistas están sustituyendo los viajes con auto propio por apps de movilidad como DiDi o Uber. Según el estudio Así se mueve México, elaborado por DiDi y la consultora Kantar, los motivos de los usuarios que cambian su auto por un auto de aplicación es la falta de estacionamiento (47%), por seguridad al salir de noche (38%), por desconocimiento de la zona (31%), porque prefieren no manejar (25%) y para poder realizar pendientes en el camino (20%), entre otras razones. Paloma Sevy, client advisor de Kantar, precisó durante la presentación del estudio que cuando un usuario prefiere no usar su auto por alguna de las razones anteriores, el 63% elige transportarse mediante apps de movilidad. El estudio encontró que de toda la población mexicana el 92% ha utilizado una app de movilidad al menos una vez. Es una industria que está creciendo con ingresos estimados de u$s 2.35 mil millones de dólares. Actualmente las apps de movilidad son utilizadas como medio de transporte para el 17% de los mexicanos. Un porcentaje que ya supera al 10% que se transporta en taxi, pero aún lejos del 39% que se mueve en transporte público, incluidos camión y metro en las zonas metropolitanas de Ciudad de México y Monterrey. Asimismo, el estudio reveló que el 20% de los mexicanos utilizan más de un medio de transporte para llegar a sus destinos, de los cuales el 9% combina una app de movilidad, el metro y caminar. Andrés Panamá, director general de DiDi México e Hispanoamérica, considera que las apps son una parte estructural de la movilidad del país. Tan sólo la app que dirige ha realizado 3,000 millones de viajes desde que llegó hace 8 años. El directivo aseguró que 29 millones de personas han usado DiDi en México al menos una vez. El estudio de Kantar detectó también que el 30% por ciento de sus usuarios combina la app con el transporte público. Panamá aseguró que DiDi tuvo 9 millones de descargas anuales en el último año y que durante los ochos años que ha estado en el mercado ha expandido su huella a dónde no llega el transporte público.