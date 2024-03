Murió "Polio Paul" el hombre que sobrevivió 70 años con un pulmón de acero

Paul Alexander, conocido como mediática y mundialmente como "Polio Paul", falleció el pasado 11 de marzo a sus 78 años. De este modo, puso fin a una vida increíble de desafíos y logros. Su historia, marcada por la polio y un pulmón de acero, cautivó a millones.

Desde los seis años, cuando contrajo la polio, Paul vivió dentro de un pulmón de acero de más de 250 kilos. Apodado "Polio Paul", se destacó por su tenacidad y coraje. A pesar de su limitación física, se convirtió en el primer graduado de secundaria que no asistió físicamente a clases, abriendo puertas para otros desafíos académicos.



Paul vivió dentro de un pulmón de acero de más de 250 kilos.

Gracias a la técnica de "respiración de rana" o glosofaríngea, Paul podía salir por minutos de su encierro metálico. Este método peculiar no solo le permitió graduarse de abogado, sino también ejercer su profesión representando a clientes ante los tribunales.



En sus últimos meses, Paul se reinventó como "Polio Paul" en TikTok (@ironlungman), compartiendo su vida y logrando más de 350 mil seguidores. Además, publicó sus memorias en 2020, tituladas "Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung", una conmovedora narrativa de sus desafíos físicos y psicológicos.

Polio Paul: una historia de supervivencia

En 2022, una campaña de GoFundMe buscó apoyarlo tras ser víctima de un robo. La generosidad de la comunidad superó las expectativas, brindándole tranquilidad económica en sus últimos años. Agradecido, su hermano Philip confirmó su fallecimiento, destacando la inspiración que Paul fue para muchos.

Hospitalizado a finales de febrero por Covid, Paul Alexander enfrentó su último desafío. Aunque no se han revelado oficialmente las causas de su muerte, su legado vive en la lección de que el pasado y las limitaciones no definen el futuro.

Desde muy pequeño Paul debió ser intervenido para sobrevivir.

Paul deja un impacto imborrable, recordándonos que la verdadera fortaleza radica en la resiliencia y la determinación. Su historia continuará inspirando a aquellos que buscan superar las adversidades.