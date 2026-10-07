La vacante está dirigida a candidatos que cuenten con experiencia en atención al cliente y disponibilidad para trabajar en diferentes turnos. (Foto: Shutterstock)

Una oferta laboral en Andorra busca incorporar a una persona para trabajar como recepcionista en el sector turístico, con una propuesta que incluye grandes beneficios, como alojamiento y comida.

La vacante está dirigida a candidatos que cuenten con experiencia en atención al cliente y disponibilidad para trabajar en diferentes turnos.

La búsqueda contempla una contratación a tiempo completo y también la posibilidad de trabajar por temporada en uno de los países más pequeños de Europa.

Entre los requisitos principales que enlista la plataforma Anywork Anywhere, una plataforma de voluntariados, figuran dominar idiomas, tales como el español, el francés y el inglés.

¿Cuáles son las tareas que desarrollará el recepcionista contratado?

La persona seleccionada tendrá a su cargo la atención de los clientes desde su llegada hasta la salida del establecimiento. Entre sus principales funciones, estarán:

Recibir y atender a los clientes de forma cercana y profesional. Gestionar los procesos de check-in y check-out. Atender y gestionar las consultas y solicitudes de los clientes durante su estancia. Gestionar reservas, modificaciones y cancelaciones según los procedimientos establecidos. Atender llamadas telefónicas y gestionar correos electrónicos y otras comunicaciones. Proporcionar información sobre los servicios del establecimiento y resolver las dudas de los clientes. Mantener el área de recepción ordenada y en perfectas condiciones.

El puesto requiere cumplir con los estándares de atención al cliente y los procedimientos establecidos por la empresa, por lo que se aconseja seguir los lineamientos establecidos.

La persona seleccionada tendrá a su cargo la atención de los clientes desde su llegada hasta la salida del establecimiento. (Fuente: Shutterstock)

¿Cuáles son los requisitos para trabajar como recepcionista en Andorra?

La oferta está orientada a personas con experiencia previa como recepcionistas en hoteles, apartamentos turísticos u otros establecimientos de atención al cliente.

Se valorarán a su vez habilidades orientadas a:

Comunicación.

Organización.

Capacidad para resolver problemas de manera autónoma.

Otro de los requisitos esenciales está orientado al dominio del idioma, como el español, el francés y el inglés, ya sea de forma oral como escrita. El conocimiento de las tres lenguas resulta fundamental para atender las consultas de los huéspedes y gestionar sus necesidades durante la estadía.

Al mismo tiempo, se pide que el aplicante sea una persona responsable, organizada y orientada al servicio, con capacidad para trabajar tanto de manera individual como en equipo. La vacante requiere disponibilidad para adaptarse a diferentes turnos y contar con la habilidad de gestionar varias tareas al mismo tiempo.

Salario y beneficios: qué deben saber los aspirantes

La propuesta contempla un puesto de jornada completa y la posibilidad de ser contratados por estación . Se trata de una alternativa ideal para todos aquellos voluntarios que buscan acceder a una experiencia laboral vinculada al turismo por períodos cortos de tiempo.

Si bien el salario no está especificado en la publicación, se informa que podrá acordarse con el empleador. Entre otros beneficios y condiciones informados, se encuentran alojamiento y comidas.

¿Cómo postularse al voluntariado?

Una de las grandes ventajas que ofrece el voluntariado en Andorra es la posibilidad de incorporarse a una empresa de crecimiento del sector turístico. Los interesados en aplicar, podrán postularse a través de Anywork Anywhere.

Para conocer más detalles al respecto y todos los requisitos que se necesitan cumplir para ser considerado elegible, se aconseja visitar el sitio web oficial.