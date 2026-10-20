A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva modificó el cronograma de pagos de Bolsa Família para que los cerca de 50 millones de beneficiarios del programa cobren antes del domingo.

El actual mandatario se enfrentará ese día en las urnas con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. Hasta ahora, el calendario establecía que cerca de la mitad de las familias recibiera el monto de octubre una vez terminadas las elecciones.

Cambios en Bolsa Familia: cuál es el argumento oficial

Según una ordenanza del ministro de Desarrollo, el adelanto responde a la necesidad de mitigar riesgos excepcionales asociados al fenómeno climático El Niño. Consultado por la cadena SBT en una entrevista del lunes, Lula también se refirió a la medida y sostuvo que no dejará de otorgar un beneficio que está a su alcance solo porque haya elecciones por delante.

Bolsa Família nació en 2003, durante el primer mandato del actual presidente, y asegura un ingreso mensual a familias con menos recursos a cambio de requisitos como la escolarización de los hijos y la vacunación al día.

(Foto: EFE/ Sebastiao Moreira). Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Una elección muy ajustada

La decisión se conoció en el tramo final de la campaña y después de un primer turno adverso para el oficialismo: en la votación del 4 de octubre, Lula obtuvo el 45% de los votos y quedó segundo, detrás del 47% de Flávio Bolsonaro. Las encuestas de cara al balotaje muestran un empate técnico entre ambos candidatos.

El adelanto de pagos no es la única iniciativa que el presidente impulsó en los últimos días. También anunció un perdón de deudas para microemprendedores, un fondo de becas universitarias y un pase libre de transporte, y consiguió que el Congreso aprobara una reforma constitucional que garantiza dos días de descanso a los trabajadores.

Antes de la primera vuelta, además, había dispuesto un aumento del 15% en Bolsa Família, con lo que el piso mínimo del beneficio llegó a 691 reales mensuales (unos u$s 137).

El debate por Bolsa Familia

El programa se convirtió en tema de disputa entre los dos comandos. El senador Camilo Santana, coordinador de campaña de Lula, aseguró ante la prensa que el equipo económico de Flávio Bolsonaro dio señales de querer “acabar con el Bolsa Família”. El candidato opositor respondió en redes sociales que el beneficio estaría garantizado en un gobierno suyo y acusó al oficialismo de apelar a una estrategia basada en el miedo.

En el debate del domingo, Bolsonaro había prometido un fuerte recorte del gasto público, sin especificar qué áreas se verían afectadas, en un escenario de deterioro fiscal para Brasil.

En cuanto a las expectativas para el domingo, se sabe que Lula tiene su principal sostén electoral en las regiones más pobres del país, como el Nordeste, donde Bolsa Familia tiene una presencia considerable. Por otra parte, el adelanto de pagos recuerda a una medida parecida que tomó Jair Bolsonaro antes del balotaje de 2022, cuando buscaba su reelección frente al propio Lula.