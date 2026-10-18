La campaña presidencial brasileña entra en su tramo final con una competencia ajustada y dos candidatos que llegan al segundo turno con estrategias diferentes para ampliar sus apoyos. A una semana de la votación, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro tendrán su primer enfrentamiento televisivo directo de esta etapa, después de evitar los debates durante la primera vuelta.

El encuentro puede darles una oportunidad para defender sus propuestas, cuestionar al rival y buscar a los electores que todavía no definieron su voto.

Los relevamientos publicados en los últimos días coinciden en mostrar una elección competitiva, aunque arrojan resultados diferentes según la encuestadora. Las cifras deben leerse teniendo en cuenta las fechas del trabajo de campo, la metodología y el margen de error de cada estudio.

Debate entre Lula y Flávio Bolsonaro: cuándo es y dónde verlo en vivo

El debate presidencial se realizará este domingo 18 de octubre desde las 20, hora de Brasilia y de la Argentina, en los estudios del Grupo Bandeirantes de Comunicação, en el barrio de Morumbi, en San Pablo. La transmisión está prevista hasta las 22.

El encuentro se podrá seguir por la señal abierta de Band, por Band.com.br, por el canal Band Jornalismo en YouTube y por la plataforma de streaming Bandplay. También habrá transmisión por BandNews TV y por las radios Bandeirantes y BandNews FM. Según informó la emisora, la cobertura digital comenzará a las 19 y la previa televisiva, a las 19.30.

Los periodistas Eduardo Oinegue y Adriana Araújo estarán a cargo de la conducción. El formato tendrá tres bloques, con preguntas de los presentadores, intercambios directos entre los candidatos y un espacio final para las consideraciones de cada uno.

Qué se juega Lula y Flávio Bolsonaro en el debate presidencial

El cara a cara llega después de que ambos candidatos se ausentaran de los debates de la primera vuelta. Lula había evitado los encuentros con varios postulantes y Flávio sostenía que no tenía sentido participar si el presidente no estaba presente. La ausencia de los dos principales candidatos contribuyó a que la primera etapa electoral tuviera la menor cantidad de debates televisivos desde 1998, según informó Folha de S.Paulo.

La participación de Flávio estuvo en duda hasta mediados de semana. Después de afirmar que todavía evaluaba su asistencia, el senador confirmó que iría al encuentro. En un video difundido en sus redes sociales, dijo: “É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse” (“Claro que voy al debate, solo quería que lo confirmaras”), en referencia a Lula.

Para Lula, el desafío será defender su gestión y poner en cuestión las propuestas de su adversario, con especial atención a las medidas sociales y económicas. Según el adelanto de Folha, el presidente buscará interrogar a Flávio sobre posibles recortes en programas sociales, impuestos y sus cambios de posición durante la campaña.

Flávio, por su parte, intentará sostener el planteo de cambio con el que llegó al segundo turno, moderar su imagen ante los votantes indecisos y responder a las críticas del oficialismo. Entre los temas que prevé destacar figuran la seguridad pública y sus propuestas sobre la edad de responsabilidad penal. La disputa también pasa por mostrar quién ofrece respuestas más convincentes sobre los problemas cotidianos de los brasileños.

Últimas encuestas en Brasil: qué dicen los sondeos sobre Lula y Flávio Bolsonaro

La encuesta de Datafolha, difundida el 15 de octubre, ubicó a Flávio Bolsonaro con el 47% de las intenciones de voto y a Lula con el 45%. Al considerar únicamente los votos válidos, la relación fue de 51% contra 49%. El sondeo entrevistó a 2.520 personas en 153 municipios entre el 13 y el 14 de octubre, con un margen de error de dos puntos porcentuales. Por eso, la diferencia quedó dentro del margen de error.

La encuesta de Quaest, publicada el 14 de octubre, registró un 46% para Flávio y un 44% para Lula. Los votos blancos y nulos sumaron el 9%, mientras que el 1% se declaró indeciso. El estudio consultó a 2.154 personas entre el 10 y el 13 de octubre y tuvo un margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que también señaló un empate técnico.

Entre los relevamientos difundidos más recientemente, el instituto Veritá publicó el 17 de octubre una medición que dio a Flávio el 49,7% y a Lula el 47,7%, con un margen de error informado de un punto porcentual. El trabajo se realizó entre el 12 y el 16 de octubre y reunió 15.554 respuestas mediante un sistema automatizado. Como sus resultados y su metodología difieren de los de otros sondeos, conviene leerlo como una medición más y no como una proyección del resultado.

Cómo llegan Lula y Flávio Bolsonaro al ballotage

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro quedó primero con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. El senador del Partido Liberal recibió 56.104.268 votos, mientras que el presidente y candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo 53.876.617. La diferencia fue de alrededor de 2,23 millones de votos, según los datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE).

Desde entonces, ambos equipos buscaron ampliar su base electoral y reforzar sus alianzas. Flávio recibió apoyos de partidos de centroderecha y derecha, mientras que Lula necesita movilizar a sus votantes y convencer a quienes todavía no se inclinan por ninguno de los dos.

La disputa no se limita a las preferencias partidarias: también incluye la participación electoral, los votos que quedaron fuera de la segunda vuelta y la capacidad de cada candidato para llegar a sectores que no lo acompañaron en la primera instancia.

En los últimos días, la campaña también sumó una controversia sobre el papel de las plataformas digitales. El equipo de Lula acusó a Meta, la empresa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, de favorecer a su rival en la distribución de contenidos y en el funcionamiento de herramientas de inteligencia artificial. Meta rechazó las acusaciones y sostuvo que los incidentes denunciados respondieron a problemas técnicos, no a una decisión política. Las denuncias y la respuesta de la compañía forman parte de una disputa que excede el debate televisivo, pero que puede aparecer en el intercambio entre los candidatos.

Cuándo será la elección presidencial de Brasil

El ballotage entre Lula y Flávio Bolsonaro se celebrará el domingo 25 de octubre. El debate de este domingo será uno de los últimos enfrentamientos directos antes de la votación: la TV Globo tiene previsto realizar otro encuentro el viernes 23, después del Jornal Nacional, en sus estudios de Río de Janeiro.