El trágico suceso que terminó con la vida de una mujer y reabre el debate sobre las taser

Un policía usó una pistola taser para detener a una anciana de 95 años que tenía un cuchillo y luego de una descarga por parte del arma, falleció en Australia.

Según el informe policial de Nueva Gales del Sur, Clare Nowland tenía 95 años y padecía de demencia.

La descarga de la pistola taser que recibió Clare Nowland, sucedió luego de que se la encontró con un cuchillo en mano fuera de su habitación.

Durante el incidente, la mujer de 95 años tras recibir la descarga eléctrica cayó y se fracturó el cráneo.

Desde lo judicial, el agente que disparó con la taser se enfrentará ante un tribunal la semana que viene para asumir a los cargos de lesiones graves por imprudencia temeraria, agresión con resultado de lesiones corporales y agresión común, según la agencia Reuters.

"La señora Nowland falleció pacíficamente en el hospital poco después de las 19.00 horas de esta tarde, rodeada de familiares y seres queridos, que han pedido privacidad durante este triste y difícil momento" , decía el informe policial.

Mientras que, Yasmin Catley, ministra de policía del estado, le mandó sus condolencias a la familia de Clare Nowland.

A la familia de la anciana le describieron el hecho como un "incidente desagradable".

¿Qué son las taser?

Las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989, agregaron desde la cartera de Seguridad.

El dispositivo TASER es un arma de electrochoque que al ser usada sobre el cuerpo de una persona o animal la incapacita temporalmente.

Un 'taser' dispara dardos electrificados o también puede ser presionada directamente contra una persona para inmovilizarla. Los dardos que dispara pueden o no penetrar la piel, dice la compañía que los fabrica.

¿Qué sucede en Argentina con las taser?

El pasado mes de febrero, el gobierno anunció la compra de 100 pistolas Taser que serán destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales del pais.

Se trata de 100 dispositivos modelo T7, con su correspondiente Kit AB3, accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de u$s 293.490, que serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC., según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado sobre el proceso de compra que se inició en octubre de 2022 y aún no finalizó.

Por otro lado, desde la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta publicó: "Después de años de estar trabadas por el kirchnerismo, llegaron a la Argentina las 60 Taser que compramos para la Policía de la Ciudad".

La grieta argentina por las taser tiene un tinte más político y sobre la utilización de las mismas. Desde Juntos por el Cambio exigen la portación de las armas "no letales", mientras que en el Frente de Todos siempre se han pronunciado en contra.