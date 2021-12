El día que Margaret Thatcher destrozó los argumentos del socialismo

La ex primera ministra Margaret Thatcher se ganó el mote de Dama de Hierro a fuerza de luchar contra el estatismo imperante en el Reino Unido de los años 70 . Su prédica contra el Estado de bienestar en el mundo occidental y contra el comunismo soviético fueron una constante durante su mandato.

En sus más de 11 años al frente de 10 Downing Street, Thatcher aprovechó casi todas las ocasiones posibles para abogar por la causa del libre mercado. Su contrapartida eran los constantes discursos en contra de sus principales rivales políticos, los laboristas, y de la socialdemocracia, en general.

En una ocasión, la Dama de Hierro resumió lo que, en su opinión, significaban las políticas impulsadas por el laborismo.

"¿Quiere quedarse con el dinero que gana? Creo que eso es muy egoísta. Deberíamos cobrarle impuestos. ¿Quiere tener acciones de su propia empresa? No podemos permitirlo, el Estado debe se el dueño de su compañía. ¿Quiere elegir a qué escuela mandar a sus hijos? Eso causa muchas divisiones. Enviará a su hijo adonde nosotros le digamos. El problema con el laborismo es que no se siente cómodo con la libertad. Al socialismo no le gusta que la gente elija, porque podría no elegir el socialismo", expresaba en este video rescatado por un usuario de TikTok.