Carlos III: de eterno príncipe a nuevo rey de Inglaterra

Después de más de medio siglo como heredero, Carlos de Gales sucederá a la reina Isabel II, tras su muerte a los 96 años. Nadie se imaginaba este momento. Muchos aseguraban que Guillermo, duque de Cambridge, llegaría al trono antes que su propio padre.

Destinado a reinar desde los 3 años, ahora Carlos tiene la posibilidad de renunciar a un nombre vinculado a una de las etapas más oscuras de la monarquía británica para en cambio coronarse como Jorge VII, en honor a su abuelo.

¿Quién va a ser el sucesor de la reina Isabel?

El primer hijo de la princesa Isabel y del duque de Edimburgo nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham y ha sido el heredero desde que su madre accedió a la corona, en 1952.

Es una figura llena de controversias y opiniones contradictorias pero que tienen un punto en común: Carlos pasó a la historia como el heredero más longevo de la historia. Durante la espera, se dedicó a la filantropía, la espiritualidad y mantuvo un fuerte compromiso con el medioambiente.

Tiene una larga lista de títulos como por ejemplo príncipe de Gales, duque de Cornualles, de Rothesay y de Edimburgo; conde de Chester, Carrick y Merioneth; barón de Renfrew y Greenwich; y señor de las Islas.

Además de su agenda política, Carlos maneja veinte organizaciones sin ánimo de lucro; algunas de ellas recientemente cuestionadas por supuestos escándalos de corrupción. Se las acusa de recibir donaciones millonarias a cambio de facilitar la concesión de títulos.

Desde su separación con Lady Di, el heredero fue punto de mira por parte de la corona británica a causa de su carácter "sin filtro" y sus declaraciones demasiado honestas. Son características que algunos asesores critican y que llevan a varios a describirlo como el verdugo de la corona británica.

Lady Di: el quiebre de la reputación del príncipe Carlos

La cara del príncipe Carlos fue portada de los medios más reconocidos en múltiples ocasiones. Su vida íntima fue objeto de discusión en todo el mundo, especialmente durante su relación con Diana Spencer, madre de sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique.

Ante los ojos de la corona, el príncipe heredero tiene que casarse. Así fue el 29 de julio de 1981, cuando Diana tenía 20 años. La monarquía podía descansar; pero no por mucho. Tras unos años cargados de infidelidades y escándalos de todo tipo, los duques de Gales anunciaron su separación en julio de 1996. Se había roto la promesa del gran amor inglés.

Tiempo después se hizo publico que Carlos había retomado su relación con Camilla, su amante y actual esposa. En 1994, en una entrevista a la cadena ITV, el sucesor afirmó, contra toda evidencia, haber sido un marido fiel y leal.

En su biografía "The Prince of Wales", obtenemos una radiografía de los pensamientos de Carlos y los detalles de una infancia complicada. Habló de la falta de ternura de su madre, de la crueldad de su padre, de la presión de la opinión pública y los medios, que lo obligaron a casarse con Diana, cuando no la amaba.