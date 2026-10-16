El Gobierno de la provincia de Salta anunció la reactivación de las obras sobre a Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Molinos y Seclantás.

Los trabajos viales se extienden sobre 17 kilómetros de carretera y se realizará con fondos provinciales, según expresó el gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

Salta repavimentará 17 kilómetros de la Ruta Nacional 40

La obra sobre la R.N Nro. 40, que fue paralizada en 2023, lleva un avance del 75% y será reactivada, tras el acuerdo que se firmó en 2024 entre el gobierno de Salta y Nación sobre el traspaso de diferentes obras públicas.

Trabajos en la R.N. Nro 40. Gobierno de Salta

Asimismo, las obras se reactivarán en los 17 kilómetros ubicados entre Molinos y Secalntás, los cuales forman parte de una zona clave para le integración productiva y turística de los Valles Calchaquíes.

En este sentido, Gustavo Sáenz manifestó: “Queremos una Salta conectada, con posibilidades de crecimiento y desarrollo en cada una de sus regiones”, señaló.

Por su parte, el funcionario remarcó que la obra se ejecutará con recursos provinciales y sostuvo que “el compromiso con los salteños está despojado de cualquier interés político partidario”.

Cómo será la obra en la Ruta 40

La repavimentación de la Ruta Nacional 40 incluirá diferentes trabajos de mantenimiento, entre los cuales se destacan la conformación de terraplenes, alcantarillas y badenes.

Movimientos de suelo por la repavimentación. Gobierno de Salta

Además, la traza contará con señalización horizontal y vertical, junto con otras obras complementarias. En tanto, el proyecto apunta a brindar mayores condiciones de seguridad vial y mejorar la conexión entre las zonas que atraviesa la carretera.

La inversión de la obra

Según informó el gobierno de Salta, la obra contó, en su fase inicial, con una inversión superior a los $ 820 millones.

Tras la reactivación de las tareas, que habían sido paralizadas en 2023, la provincia financiará la continuidad de los trabajos sobre la traza en la zona de los Valles Calchaquíes.