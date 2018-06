Trump y el líder norcoreano bajan la tensión de la amenaza nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, concretaron hoy un histórico encuentro en Singapur, con el objetivo de avanzar hacia la desnuclearización de Corea del Norte.Fue la primera reunión entre líderes de ambos países tras casi 70 años de confrontación a raíz de la Guerra Corea (1950-1953), y 25 años de negociaciones fallidas y tensiones por el programa atómico norcoreano.Al reunirse en el hotel lujoso Capella, Trump y Kim se dieron un apretón de manos ante la prensa internacional. Luego, dentro del hotel, Trump señaló que "me siento realmente bien. Vamos a tener una gran discusión y será un gran éxito. Es un honor y tendremos una relación estupenda, no tengo dudas". Tras décadas de tensiones por las ambiciones nucleares de Pyongyang y las sanciones norteamericanas, Kim afirmó que su país y EE.UU. superaron "muchas viejas prácticas, prejuicios y obstáculos" para conseguir celebrar esta histórica cumbre. "No ha sido fácil llegar hasta aquí, ha habido muchas viejas prácticas, prejuicios, y obstáculos en nuestro camino hasta llegar aquí, pero hemos superado todo eso", expresó. Trump asintió, le extendió la mano y alzó el pulgar sonriente.

Luego se reunieron a solas, acompañados apenas por sus intérpretes, y al concluir Trump dijo que la reunión fue "muy, muy bien", mientras que Kim no respondió a la pregunta de si está dispuesto a deshacerse de sus armas nucleares. Luego se les sumaron sus delegaciones, que ya se habían reunido antes para negociar un acuerdo sobre la desnuclearización del régimen de Pyongyang. Si logran concretar un avance diplomático, podría traer un cambio duradero en el paisaje de seguridad del noreste de Asia, de una manera similar a cómo la caída del Muro de Berlín en 1989 cambió a Europa. Para este encuentro, China respaldó a Corea del Norte de diversas formas, también en gestos visibles como el Boeing 747 de la estatal Air China que les facilitó a Kim y su comitiva. Esta mañana, la agencia de noticias norcoreana KCNA destacó la buena relación con Rusia y sugirió que se reforzará el vínculo entre ambos países. En una señal de la importancia de la cumbre para Pyonyang, la prensa norcoreana hizo una amplia cobertura de la presencia de Kim en Singapur de la que incluso transmitió, de forma inédita, imágenes en directo. La delegación norcoreana partirá tras el almuerzo y a la noche lo hará la estadounidense.