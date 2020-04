Coronavirus: Bolsonaro se desentiende y responsabiliza a los gobernadores por las muertes en Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, responsabilizó a los gobernadores y alcaldes del país por las muertes registradas derivadas de la epidemia de coronavirus, que ya ascienden a 5466 (449 en las últimas 24 horas), mientras que los infectados ya están cerca de los 80.000.

"El Supremo decidió que quien decide esas cuestiones son los gobernadores y alcaldes, así que pregúntenle a ellos. Mi opinión no vale, lo que vale son los decretos de gobernadores y alcaldes", dijo en alusión a la decisión tomada a principios de abril por el Tribunal Supremo Federal, que resolvió que el Gobierno federal no puede anteponerse a las decisiones de los municipios y los estados en cuestiones como medidas de aislamiento, cuarentena y reaperturas.

La gran mayoría de alcaldes y gobernadores han puesto en marcha medidas de restricción frente al coronavirus que el presidente, a su vez, ha criticado en reiteradas ocasiones debido a su impacto en la economía brasileña. En este sentido, Bolsonaro atacó especialmente a las autoridades del estado de San Pablo (donde se concetra el 41% de los fallecimientos), que es el que más afectado se ha visto por la pandemia.

"Las medidas restrictivas fueron obra de gobernadores e intendentes. La prensa tiene que preguntarle al gobernador de San Pablo, Joao Doria, por ejemplo, por qué hay más gente muriendo en su estado", dijo el presidente.

"Pregunten al señor João Doria (el gobernador) y al señor Covas (Bruno Covas, el alcalde) por qué tomaron medidas tan restrictivas, que eliminaron 1 millón de empleos en San Pablo y continúa muriendo gente; que respondan ellos, no me carguen esa cuenta a mí", manifestó Bolsonaro, rodeado por 18 parlamentarios de su ex fuerza política, el Partido Social Liberal, que siguen siendo aliados y son claves para bloquear un posible pedido de juicio político que abra el Congreso.

El mandatario ha recalcado, a su vez, que ha pedido al Ministerio de Sanidad que adopte medidas para volver "rápidamente, con responsabilidad a una normalidad", y ha añadido que los países que aplicaron aislamiento "horizontal" (con restricciones para toda la población) son los que tienen más víctimas mortales.