Avanza ‘Plan Marshall’ para apoyar al gobierno paralelo de Venezuela El equipo venezolano que planifica la transición negocia un acuerdo stand-by con el FMI de u$s 2000 millones, y además gestionan otros u$s 60.000 millones para los próximos cinco años. También confían en recibir u$s 20.000 en donaciones de EE.UU., Canadá y Europa, mientras que los países que ya reconocieron a Guaidó como presidente interino le prometieron u$s 2000 millones.