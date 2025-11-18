El dólar blue hoy martes 18 de noviembre cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

El paralelo viene de ganar $ 15 durante la semana anterior, aunque en lo que va del mes marca una baja de $ 25.

El dólar oficial hoy martes 18 de noviembre abre a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa, que viene de perder 20 pesos durante la semana pasada, acumula una caída de $ 85 en lo que va del mes (arrancó noviembre a $ 1500).

En tanto, el dólar mayorista está a $ 1362,30 para la compra y $ 1412,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1504,48.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $ 1839,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Money, US dollar. A woman counting dollar bills. Close up photo. Concept for economy and personal finance. Fuente: Shutterstock rafastockbr

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,41%. El paralelo cotiza $ 205 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.356 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 18 de noviembre

El dólar blue hoy martes 18 de noviembre cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1365 $ 1415 Dólar Blue $ 1415 $ 1435 Dólar Mayorista $ 1362,30 $ 1412,20 Dólar MEP $ 1444,90 $ 1445,80 Dólar CCL $ 1481,80 $ 1485,50

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 18 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 18 de noviembre se consigue a $ 1481,80 para la compra y $ 1485,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 18 de noviembre

El dólar MEP hoy martes 18 de noviembre se ubica a $ 1444,90 para la compra y $ 1445,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 18 de noviembre

El dólar oficial hoy martes 18 de noviembre opera a $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.380,000 1.430,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.380,000 1.430,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.365,000 1.425,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.380,000 1.430,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.386,000 1.426,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.370,000 1.430,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.390,000 1.440,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.390,000 1.430,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.385,000 1.435,000 BRUBANK S.A.U. 1.385,000 1.430,000 BANCO MACRO S.A. BANCO PIANO S.A. 1.380,000 1.435,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.365,000 1.415,000

La razón por la que se viene un Bull market “violento y prolongado” en Argentina

Percibo que muchos analistas locales están ignorando el verdadero “acelerador” que implica tener detrás al Tesoro norteamericano y a los grandes bancos de Estados Unidos.

Antes de las elecciones, este respaldo se interpretaba como un “put gratis”, o sea, un seguro ante la posibilidad de un retorno del populismo. Sin embargo, con el formidable éxito libertario del 26O, ese “put” (seguro) se transformó en un acelerador de una magnitud potencialmente enorme.

En este nuevo contexto, la curva hard dólar podría comprimir spreads a una velocidad sorprendente. Sin embargo, resultaría imposible que Argentina pueda rendir 7% por fundamentos pero la formidable victoria libertaria cambió rotundamente el escenario político, lo cual es unaexcelente noticia para los bonos soberanos.

Lee la nota completa en este enlace.