Ya empezó la preventa exclusiva para ver The Weeknd en el país

Al fin terminó la espera para los fans de The Weeknd. Tras su debut en Argentina en Lollapalooza en 2017, pasaron muchas cosas en la vida de Abel Makkonen Tesfaye, nombre real detrás del multifacético artista canadiense.

Con tres discos de estudio llenos de éxitos desde aquel entonces, a los que hace poco se sumó el soundtrack de Avatar, la fama del artista se multiplicó a la velocidad de la luz, convirtiéndolo en uno de los nombres más relevantes de la escena del pop contemporáneo. }

No es de extrañar que haya cosechado miles de fans más en Argentina, muchos de los cuales lo estarán viendo por primera vez en el Estadio River Plate el próximo 18 de octubre. Las entradas ya se encuentran disponibles con la preventa exclusiva para clientes BBVA a partir de hoy, por 48 hs o hasta agotar stock, y luego se dará paso a la venta general a partir del viernes 10 de marzo a las 10 am. El único medio oficial de venta en ambos casos es AllAccess.com.ar.

Sobran las introducciones con un artista como The Weeknd, que lanza hit tras hit a escala global y encabeza la lista de las 100 canciones más exitosas de todos los tiempos de Billboard con "Blinding Lights". El ícono pop vuelve a visitar a sus fans argentinos después de seis años (su debut fue en el Lollapalooza de 2017), con mucho material nuevo que estrenar por estas latitudes. En su debut en Argentina presentaba Starboy. Desde ese entonces hasta hoy, The Weeknd lanzó My Dear Melancholy (2018), After Hours (2020) y Dawn FM (2022).

La gira combina las presentaciones de sus últimos dos trabajos ya que los planes para presentar After Hours debieron postergarse por las restricciones que impuso la pandemia. El nombre del tour, "After Hours Til Dawn", combina los títulos de sus últimos lanzamientos de manera tal que se forma lo que podríamos traducir como "después de horas y hasta el amanecer". Un tour que promete eso, una noche completa e inolvidable.



El primer tramo de esta gira -su primera gira de estadios- lo encontró presentándose con su show más ambicioso hasta la fecha por su Canadá natal y los Estados Unidos. El tour propone una apuesta inmersiva que toma elementos del teatro y las artes escénicas para regalar una experiencia con momentos de noche de club así como otros momentos más conceptuales, de una intimidad más despojada. Al frente de todo siempre está el magnetismo de la destreza vocal inobjetable de The Weeknd, dueño de una de las voces más distinguibles de nuestra era.



En la producción más grande de su carrera el público podrá disfrutar del reflejo de su camino creativo, que además de ser un recorrido musical tiene una impronta estética y conceptual atrapante. El tour es además el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia única: The Weeknd tiene a la plataforma de blockchain Binance como sponsor del tour, con quienes ha lanzado una colección exclusiva de NFTs para la ocasión así como merchandising diseñado de forma conjunta.



El segmento latinoamericano incluirá su visita a Buenos Aires, así como Colombia, México y varios países del continente. Con producción de DF Entertainment, la cita será el 18 de octubre de 2023 en el Estadio River Plate, y como si no fuera suficiente, vendrá con Kaytranada y Mike Dean para tocar en suelo argentino.



Kaytranada es el nombre artístico de Kevin Celestin, un músico, productor y DJ de música electrónica que proviene de Port-au-Prince, Haití, pero se crió en Montreal, Quebec, Canadá. Nacido el 25 de agosto de 1992, ya es uno de los productores más respetados del hip-hop alternativo.

Por su parte Michael George Dean, reconocido como Mike Dean en el mundo de la música, es un productor discográfico, ingeniero de audio, compositor y multiinstrumentista estadounidense de hip hop de Houston, Texas, que compartirá con The Weeknd y kaytranada, el escenario que se montará para el show del 18 de octubre en el estadio River Plate.