Oregon Metro comparte en su portal oficial distintas recetas para elaborar productos de limpieza para el hogar a partir de ingredientes de uso cotidiano.

Estas alternativas permiten aprovechar elementos que suelen estar disponibles en la cocina para mantener limpias distintas superficies.

En el caso de los cristales, el organismo recomienda preparar una mezcla casera a base de vinagre blanco, limón y agua tibia, que puede utilizarse como una opción para la limpieza doméstica.

Cómo preparar la mezcla de vinagre blanco, agua tibia y limón para limpiar cristales

Para preparar una solución limpiadora casera que ayude a eliminar la grasa y las marcas de agua sin opacar los cristales, los expertos recomiendan colocar los ingredientes en una botella con atomizador y respetar las siguientes proporciones:

Agua tibia: integrar aproximadamente un litro (o un cuarto de galón) como base para facilitar la disolución de la mugre acumulada.

Vinagre blanco destilado: sumar un cuarto de taza para aportar acidez natural y eliminar vetas; de forma optativa, se puede sustituir por vinagre de manzana si se prefiere un aroma más suave. sumar un cuarto de taza para aportar acidez natural y eliminar vetas; de forma optativa, se puede sustituir por vinagre de manzana si se prefiere un aroma más suave.

Jugo de limón: en caso de no contar con vinagre, incorporar dos cucharadas de jugo de limón como alternativa desengrasante y aromatizante.

La combinación de ingredientes naturales como el vinagre blanco y el jugo de limón ofrece una alternativa ecológica y económica frente a los limpiadores comerciales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Técnicas y herramientas recomendadas para lograr un acabado profesional

La eficacia del procedimiento no depende únicamente de la preparación líquida, sino también de la técnica de secado e higienización empleada sobre la superficie. Se sugiere rociar la mezcla sobre el cristal y distribuirla de manera uniforme antes de retirar el exceso de humedad.

Para optimizar el resultado y evitar marcas de gotas , el uso de una espátula limpiacristales (squeegee) resulta la herramienta clave para arrastrar el líquido de una sola pasada.

Asimismo, en el caso de ventanales que presenten restos acumulados de pintura, adhesivos o suciedad incrustada , los expertos recomiendan utilizar con precaución una cuchilla de afeitar plana para raspar el residuo seco antes de rociar la preparación.

El éxito de estas herramientas cotidianas para dejar el vidrio impecable se debe, en gran medida, al comportamiento químico que se desencadena al rociar la solución sobre la superficie.

Por qué funciona la mezcla de vinagre, limón y agua tibia: el principio químico detrás del limpiador

La efectividad de estas soluciones naturales para dejar las superficies transparentes tiene una explicación técnica: según la guía Selection and Use of Home Cleaning Products, de la Universidad Estatal de Nuevo México, el vinagre y el jugo de limón se utilizan en la limpieza doméstica por su composición ácida.

El vinagre contiene ácido acético , mientras que el limón aporta ácido cítrico . Estos ácidos pueden ayudar a disolver determinados depósitos minerales, como los residuos que deja el agua dura sobre superficies de vidrio, y facilitar su eliminación durante la limpieza.

Sin embargo, aunque ambos ingredientes comparten esta propiedad, no hay evidencia suficiente para afirmar que mezclarlos potencie su efecto limpiador frente a utilizarlos por separado. Su utilidad depende del tipo de suciedad que se busca remover y del procedimiento empleado.

Por eso, la combinación puede presentarse como una alternativa casera para ciertas tareas de limpieza, pero no como una fórmula cuya superioridad química esté demostrada.