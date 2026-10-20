La línea H del Subte de Buenos Aires tendrá un horario especial este martes 20 y miércoles 21 de octubre por los recitales de Iron Maiden en el estadio Tomás Adolfo Duco, de Huracán, en Parque Patricios.

El servicio se extenderá hasta las 01:30 para facilita el regreso de los asistentes después de los shows.

Hasta qué hora funcionará la línea H este martes y miércoles

El servicio especial nocturno de la línea H funcionará hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles 21 y del jueves 22 de octubre, en el marco de los recitales de Iron Maiden en el estadio de Huracán.

Según informó Emova, durante ambas noches la única estación habilitada para el ingreso de pasajeros será Caseros -ubicada en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó- y el servicio circulará en un solo sentido.

Esquema del servicio especial nocturno de Emova Emova

Cuáles serán las estaciones habilitadas para descender

Los pasajeros podrán bajar en cuatro estaciones de la línea H durante el recorrido especial:

Humberto 1°

Once–30 de Diciembre

Corrientes

Santa Fe–Carlos Jáuregui

Por qué la línea H tendrá un servicio especial por Iron Maiden

La extensión horaria fue dispuesta para acompañar la demanda de transporte prevista por los recitales de Iron Maiden en el estadio de Huracán, en el barrio porteño de Parque Patricios.

La banda británica se presentará en Buenos Aires durante dos jornadas consecutivas, el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

Ante la concurrencia prevista, el servicio especial de la línea H permitirá extender las opciones de traslado durante la madrugada, aunque con ingreso exclusivo por Caseros y descenso en las estaciones indicadas.