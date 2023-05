Un día como hoy falleció la leyenda del reggae Bob Marley

La leyenda jamaiquina Bob Marley falleció el 11 de mayo de 1981, víctima de un cáncer que no le permitió regresar a su amado país. A pesar de su prematura partida, Marley continúa siendo un ícono en la música y su legado en el reggae sigue vigente.

Nacido en Nine Miles, Jamaica, en 1945, Robert Nesta Marley enfrentó la discriminación por su origen mestizo durante su niñez. Tras la ausencia de su padre, se vio obligado a trabajar desde temprana edad, pero siempre buscó su camino en la música.

La primera banda de Bob Marley

En 1962, junto a Bunny Wailer y Peter Tosh, fundó "The Wailers", aunque el grupo no tuvo éxito inicialmente.

Los primeros hits

Tras mudarse a Estados Unidos y lanzar varios sencillos que pasaron desapercibidos, Marley logró reconocimiento con hits como " Talkin' Blues", "No Woman No Cry", "So Jah Seh", "Revolution", "Them Belly Full" y "Rebel Music". A finales de la década de 1970, lanzó otras dos conocidas canciones: "Satisfy My Soul" e "Is This Love?".

En 1980, Marley era conocido a nivel mundial y ofreció conciertos en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden.

¿De qué falleció Bob Marley?

Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse debido a un cáncer que se había extendido por todo su cuerpo. Finalmente, falleció el 11 de mayo de 1981 en Miami.

Algunas de las canciones más famosas de Bob Marley incluyen: