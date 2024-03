¿Te manipulan? Aprende a reconocer las 9 frases tóxicas más comunes según una psicóloga de Harvard

¿Alguna vez te sentiste manipulado al punto de dudar de tus propios sentimientos y percepciones? La Dra. Cortney Warren, una psicóloga de renombre formada en la Universidad Harvard, expuso las 9 frases comúnmente usadas por manipuladores y brindó consejos para contrarrestar su efecto.

Cuando alguien ejerce la manipulación psicológica, haciendo que cuestiones tu propia realidad, se está frente a un comportamiento característico de quienes buscan dominar relaciones, sean estas personales o profesionales.

Este tipo de manipulación puede dañar la autoestima y desencadenar ansiedad o depresión, y es frecuente que las víctimas no se percaten de estar siendo manipuladas.

Las 9 frases reveladoras de manipuladores

La Dra. Cortney Warren, experta en trauma y relaciones en Harvard, revela las nueve frases utilizadas por manipuladores, advirtiendo que su repetición constante debería ser motivo de sospecha sobre si estás siendo manipulado.



Estas expresiones reflejan tácticas empleadas para ejercer control y dominio sobre otros. Si reconoces alguna de estas frases en alguien de tu círculo cercano, ya sea en el ámbito personal o laboral, podría ser el momento de reconsiderar esa relación. Su repetición constante debería ser motivo de sospecha sobre si estás siendo manipulado.

Siempre debes tener presente que tienes el derecho a experimentar tus propios sentimientos y percepciones, y nadie debería intentar socavarlos o ponerlos en duda.

1) "Estás loco/a"

La Dra. Cortney Warren explica que las personas manipuladoras constantemente buscan sembrar dudas sobre tu estabilidad mental. ¿Cómo lo logran? Mediante la emisión constante de comentarios que ponen en tela de juicio tu perspectiva y racionalidad.

Podes identificar esta táctica si te dicen frases como "Estás loco/a", "Deberías tomar tu medicación"; "Si te da la cabeza", incluso con expresiones más sutiles como "piensa un poco antes de hablar".

Ante tales situaciones, la psicóloga de Harvard sugiere responder con firmeza: "Por favor, no pongas en duda mi capacidad para pensar", o "Aunque no estemos de acuerdo, así es como yo veo la realidad".

2) "Estás exagerando"

Otro recurso utilizado por quienes practican el gaslighting es tildarte de dramático/a cuando estás comenzando a percibir sus intentos de manipulación. De esta manera, el manipulador busca invalidar tus sospechas haciéndote creer que son exageradas e infundadas.

Por ejemplo, si le señalas que te está llamando "loco/a" para lograr sus objetivos, es probable que te responda minimizando la situación, argumentando que solo fue una expresión común y que estás reaccionando de forma exagerada.

Ante estas afirmaciones, puedes afirmar: "Comprendo que no compartas mi punto de vista, pero así es como me siento en este momento. Te agradecería que respetaras mis sentimientos, ya que son míos y no están sujetos a debate", recomienda Warren.

3) "Era una broma"

Una conducta común entre las personas manipuladoras es minimizar sus comentarios hirientes o críticas. Lanzan una insinuación venenosa y luego la disfrazan como una broma inocente.

¿Te resulta familiar? Es la típica situación en la que te quedas cuestionando tus propias reacciones, preguntándote si estás exagerando o siendo demasiado sensible.

Si te encuentras en esta situación, es importante que le hagas saber a la persona que su comentario te lastimó, aunque para ella haya sido una broma. Warren, sugiere responder con firmeza: "No percibí tu comentario como una broma, y te pido que no me hables de esa manera".

4) "Lo hice por vos"

Esta táctica, aunque sutil, es bastante común y puede resultar difícil de identificar. Consiste en culparte por cualquier acción que ellos hayan llevado a cabo y que no haya salido como esperaban.

Es decir, es característico que los manipuladores eviten asumir la responsabilidad de sus acciones y desvíen cualquier crítica o culpa hacia vos.

Por ejemplo, supongamos que tu pareja renuncia a su trabajo sin reflexionar mucho al respecto, y luego no consigue otro empleo. Te dice que lo hizo porque no le gustaba que pasara tanto tiempo fuera de casa.

Ante esta situación, la Dra. sugiere responder con esta frase: "En realidad, yo no puedo obligarte a hacer nada. Tu comportamiento es resultado de tus propias decisiones, no de las mías".

5) "Si me quisieras, me dejarías hacer lo que quiero"

Aunque el fenómeno de la manipulación no se limita exclusivamente a las relaciones de pareja, es más frecuente en este contexto. Por eso, al intentar establecer límites con esta persona, es común que reaccione tratando de generarte sentimientos de culpa o incluso acusándote de no amar lo suficiente como para cumplir con sus peticiones.

Frases como "Si realmente me quisieras, no saldrías ahora con tus amigos", "Si me amaras, comprenderías mis necesidades y me apoyarías" o "Si me quisieras, harías esto por mí" son habituales entre manipuladores.

En respuesta a esto, la Dra. Warren sugiere: "Mis límites son una manifestación de mis valores y de cómo elijo vivir mi vida. No me siento cómodo/a haciendo esto. Te estoy diciendo, no pidiendo, que respetes mis límites".

6) "Solo te digo esto porque te quiero"

"Deberías cuidarte más porque estás subiendo de peso y te lo digo porque me preocupo por vos". Esta frase, aparentemente bien intencionada, es otra señal de alerta.

Si alguna vez escuchaste excusas para justificar comentarios hirientes o incluso abusivos, argumentando que provienen de un lugar de amor, es probable que estés tratando con una persona manipuladora.

Es esencial confiar en tus instintos. Si te encontras en esta situación, es importante establecer límites saludables. Puedes responder con firmeza: "Agradezco tu preocupación, pero no acepto este tipo de demostración de amor".

7) "Es por tu culpa"

Un manipulador puede intentar culpabilizarte de acciones perjudiciales, llegando incluso a sembrar dudas en tu mente sobre tu propia persona, tus acciones o tus intenciones. Sus palabras pueden ser tan convincentes que te hacen cuestionar tu propia identidad.

Ante esta situación, la experta de Harvard sugiere que examines tu contribución al problema. Si determinas que no eres responsable de lo que se te acusa, puedes responder con firmeza: "Estoy dispuesto/a a asumir mi parte de responsabilidad en este asunto, pero no voy a aceptar la tuya".

8) "Todos están de acuerdo conmigo, vos sos la persona difícil"

Fingir alinearse con otros es otra estrategia comúnmente empleada por los manipuladores. De esta manera, buscan sembrar dudas en tu mente y convencerte de que careces de apoyo externo, haciéndote creer que solo ellos están ahí para ti. Su objetivo es hacerte sentir aislado y dependiente de su respaldo.

Frente a esta situación, la psicóloga de Harvard aconseja responder con firmeza: "Agradecería que expresaras tus propias opiniones en lugar de hablar en nombre de los demás."

9) "En realidad, el verdadero problema es . . .

Al llegar al punto de reconocer que estás siendo manipulado/a y decides confrontar a la persona manipuladora, es común que esta intente desviar la atención y buscar culpables externos. Ante esta situación, es importante tratar de mantener el enfoque en el tema central de la conversación.

Puedes intervenir diciendo: "Por favor, mantengamos el tema en discusión", o "parece que estás evitando abordar tu contribución al problema", sugiere la doctora Cortney Warren.