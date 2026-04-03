El Gobierno nacional confirmó el avance operativo del primer buque hospital fabricado en Colombia, una embarcación médica de última generación que comenzará a atender territorios de difícil acceso del Pacífico colombiano tras su arribo a Buenaventura el 26 de marzo. La nave, denominada Benkos Biohó, fue construida con una inversión cercana a los USD 24 millones y forma parte de la estrategia para ampliar la cobertura sanitaria en regiones donde la atención solo es posible por vía marítima. El buque, que será entregado oficialmente a las comunidades en los primeros días de abril, se convertirá en el primer Centro de Atención Primaria en Salud flotante del país. Desde su entrada en operación, recorrerá municipios costeros y fluviales del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con el objetivo de atender a más de 150.000 personas que hoy enfrentan barreras geográficas para acceder a servicios médicos. El Benkos Biohó es la primera embarcación hospitalaria diseñada y construida en territorio colombiano para llevar atención médica integral a poblaciones aisladas. La nave hace parte del programa “Buques por la vida”, una estrategia del Gobierno que busca cerrar brechas en salud en la Colombia profunda. Este hospital flotante funcionará como un centro médico móvil que navegará por la costa pacífica y zonas fluviales donde no existen hospitales cercanos. Su operación permitirá realizar jornadas médicas periódicas, consultas especializadas y campañas de prevención directamente en comunidades rurales. Además, el proyecto representa un hito industrial, ya que fue desarrollado por la industria naval nacional con tecnología dual que permite su uso tanto en misiones médicas como en emergencias humanitarias. Tras su llegada a Buenaventura el 26 de marzo, la embarcación entrará en fase de despliegue operativo durante los primeros días de abril. A partir de ese momento comenzará a recorrer los municipios priorizados del litoral pacífico. El cronograma inicial contempla atención en 22 municipios distribuidos entre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Estas zonas fueron seleccionadas por presentar altos niveles de dispersión poblacional y limitaciones de acceso a centros hospitalarios. La operación se realizará mediante jornadas médicas programadas, donde el buque atracará en diferentes puntos costeros para prestar servicios durante varios días antes de continuar su ruta. El gigante flotante contará con un equipo de 35 profesionales entre personal de salud y tripulación, quienes brindarán atención en múltiples especialidades. Entre los servicios confirmados se incluyen: Además, el buque dispone de farmacia, laboratorio clínico y toma de muestras diagnósticas, lo que permitirá detectar enfermedades sin necesidad de trasladar a los pacientes a ciudades principales. También tendrá equipos de rayos X, ecografía y áreas para intervenciones médicas, fortaleciendo la capacidad de atención en territorios donde estos servicios no existen. La embarcación fue diseñada como un hospital flotante con autonomía para operar en zonas remotas durante varios días. Entre sus principales características se destacan: El diseño permite que el buque se adapte rápidamente a emergencias por desastres naturales o crisis humanitarias, ampliando su uso más allá de la atención médica regular. El Gobierno proyecta que el buque hospital beneficie directamente a más de 150.000 habitantes de comunidades costeras y fluviales del Pacífico colombiano. Estas poblaciones suelen enfrentar viajes de varias horas o incluso días para acceder a servicios médicos.