Siguen las tormentas este sábado 24 de octubre en Misiones, Corrientes y Chaco.

Luego de varios días de inestabilidad, las tormentas continuarán durante toda la jornada del sábado 24 de octubre en distintas localidades del noreste argentino.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y tormentas en sectores de Misiones, Corrientes y Chaco, mientras que las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar hacia el domingo.

Alerta amarilla por tormentas este viernes en Misiones y Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 23 de octubre en las provincias de Corrientes y Misiones.

El aviso alcanza a todo el territorio de ambas jurisdicciones y advierte sobre la posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían llegar a los 90 km/h.

Además, se esperan precipitaciones acumuladas importantes, especialmente en Misiones, donde podrían alcanzar los 100 milímetros .

Qué zonas de Misiones tendrán tormentas este sábado 24 de octubre

En Misiones, las tormentas afectarán a Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, Eldorado, Oberá, Posadas y Apóstoles.

Las condiciones inestables se mantendrán durante el sábado, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico antes de realizar actividades al aire libre.

Las localidades de Corrientes afectadas por las tormentas. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Las localidades de Corrientes afectadas por las tormentas

En Corrientes, las precipitaciones alcanzarán a Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Mercedes, Goya, Empedrado y la ciudad de Corrientes.

De esta manera, distintas zonas de la provincia podrían registrar tormentas a lo largo de la jornada, en continuidad con los días previos de inestabilidad.

Qué zonas de Chaco tendrán tormentas el sábado

En Chaco, las localidades incluidas en el pronóstico son Resistencia, Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz Peña y General José de San Martín.

Las tormentas podrían persistir durante el sábado, por lo que será importante consultar los reportes meteorológicos para conocer posibles cambios en las condiciones.

Cómo estará el tiempo el domingo 25 de octubre

Después de varios días de inestabilidad y de una jornada de sábado con tormentas en sectores de las tres provincias, se espera una mejora de las condiciones meteorológicas para el domingo 25 de octubre.

Para conocer la evolución del tiempo y posibles cambios en las áreas afectadas, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).