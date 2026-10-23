Los establece la Ley Nacional de Tránsito: cuánto puntos se descuentan por circular con sin patente y cuándo pone en riesgo la licencia de conducir.

El Decreto 437/2011, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito, fijó un sistema de puntos aplicable a la licencia de conducir.

Circular en un auto sin patente, con una placa ilegible o colocada en un lugar que no corresponde puede generar una sanción para el conductor. La normativa contempla tanto una multa de tránsito como el descuento de puntos en el registro.

La quita de puntos no suspende de forma directa la licencia, ya que conductor parte con 20 puntos. Las infracciones los reducen de manera gradual y, cuando se pierde la totalidad de los puntos, se aplican sanciones.

Cuál es la sanción por circular sin patente

El artículo 28 del Decreto 437/2011 establece una sanción de 50 a 100 Unidades Fijas (UF) para quienes circulen sin placas de identificación de dominio, con patentes ilegibles o cuando tienen elementos agregados que no están permitidos. Además de la multa, contempla el descuento de dos puntos en la licencia de conducir.

El sistema de puntos aplicado a cada licencia detalla que, al obtenerla, cada conductor cuenta con 20 puntos que se descuentan a medida que comete determinadas infracciones.

Cuando el conductor pierde todos los puntos por primera vez, quedará inhabilitada para conducir por 60 días y deberá realizar y aprobar os cursos de vialidad correspondientes.

Los establece la Ley Nacional de Tránsito: cuánto puntos se descuentan por circular con sin patente y cuándo pone en riesgo la licencia de conducir. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En qué casos las infracciones pueden comprometer la licencia de conducir

Circular sin patente implica la pérdida de dos puntos, por lo que esta infracción aislada no alcanza para provocar la suspensión de la licencia. El problema aparece cuando se acumulan distintas faltas y el saldo llega a cero, ya que el sistema establece que la primera inhabilitación es de 60 días.

En este contexto, la sanción aumenta cuando la pérdida total de puntos se repite. En una segunda oportunidad, la inhabilitación alcanza los 120 días y en una tercera oportunidad llega a 180 días. En caso de reincidencias posteriores, el plazo se duplica de manera sucesiva. Una vez cumplida la inhabilitación correspondiente, el conductor recupera los 20 puntos.

Así, los dos puntos descontados por circular sin patente deben entenderse dentro del sistema de scoring y no como una suspensión automática.

Cómo recuperar los puntos de la licencia de conducir

Los conductores podrán recuperar los puntos perdidos mediante distintos mecanismos previstos por el sistema. Una de las alternativas consiste en realizar y aprobar los cursos de seguridad vial, mientras que también existe una recuperación automática para quienes mantienen un período determinado sin nuevas infracciones.

Los titulares podrán recuperar cuatro puntos mediante cursos de seguridad vial y recuperar la totalidad de los puntos si transcurren dos años sin recibir nuevas sanciones que impliquen descuentos.