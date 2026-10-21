La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible en las compras online. Además de responder consultas, estas herramientas pueden interpretar necesidades concretas y ayudar a resolver distintas etapas del proceso, desde encontrar un producto hasta definir qué comprar.

En el supermercado, ese cambio se relaciona con situaciones habituales. Elegir qué cocinar, calcular qué ingredientes hacen falta o recordar productos que suelen formar parte de la compra son tareas que pueden resolverse mediante herramientas digitales.

En ese contexto, COTO incorporó GlorIA, una asistente basada en inteligencia artificial que permite interactuar mediante consultas escritas y obtener respuestas vinculadas con productos y necesidades de compra.

De una consulta a una lista de ingredientes

Una de las posibilidades de la herramienta aparece al momento de buscar una receta. Por ejemplo, ante una consulta sobre cómo preparar un pastel de papas, GlorIA puede identificar los ingredientes necesarios y facilitar su incorporación al carrito.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

De esta manera, productos como carne picada, papas, leche o queso pueden pasar de formar parte de una receta a integrar la lista de compras sin que sea necesario localizar cada artículo por separado.

La integración busca reducir algunos de los pasos habituales de una compra online. En lugar de alternar entre una receta, el buscador y las fichas de productos, la información puede concentrarse en una misma experiencia.

Una semana con promociones en distintas categorías

La experiencia de compra también puede complementarse con las promociones vigentes en COTO hasta el jueves 22 de octubre. Durante este período, hay hasta un 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito en productos seleccionados de electrodomésticos.

La propuesta incluye además categorías de indumentaria, accesorios, calzado y deportes. Hay 50% de descuento y tres cuotas sin interés en vestidos, túnicas y pantalones de mujer, mientras que remeras y musculosas seleccionadas tienen 40% de descuento y tres cuotas sin interés.

También se contemplan 40% de descuento en carteras, bolsos y billeteras, hasta 50% en artículos de deportes, 40% en zapatos y zapatillas y 30% en zuecos y sandalias seleccionadas. En estos casos, los descuentos corresponden a un pago con efectivo, débito o crédito, según las condiciones de cada categoría.

La combinación entre herramientas digitales y promociones refleja cómo las compras de supermercado y consumo cotidiano incorporan cada vez más recursos para facilitar la búsqueda, comparación y selección de productos. En ese recorrido, la inteligencia artificial suma una alternativa para organizar parte de las decisiones antes de completar el carrito.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.