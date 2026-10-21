El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para este miércoles 21 de octubre en Chubut.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por lluvias para este miércoles 21 de octubre en Chubut.

El organismo emitió la advertencia para gran parte de la provincia, pero las condiciones meteorológicas pueden variar según la zona y la intensidad de los fenómenos a lo largo de la jornada.

Por esa razón, es importante chequear el mapa de alertas tempranas del SMN en tiempo real.

Qué contempla la alerta amarilla por lluvias en Chubut

La alerta amarilla alcanza a varias regiones de Chubut. Servicio Meteorológico Nacional

Según indica el mapa, la alerta alcanza gran parte de Chubut, incluida la zona costera y el sur de la provincia. Las áreas alcanzadas por la advertencia son Mártires, Telsen, Gaiman, Meseta de Biedma, Meseta de Florentino Ameghino, Meseta de Rawson.

El organismo indica el acumulado de precipitaciones puede oscilar entre los 10 y 30 mm, aunque las marcas pueden variar a lo largo de la jornada y ser superadas según la localidad. A su vez, indica que pueden gestarse tormentas ocasionales.

Las recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Ante una alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar precauciones y mantenerse informado sobre las condiciones en tiempo real.

21 OCT |⚠️#Alertas para hoy: ⛈️Tormenta 🟨40-80mm (el Litoral y La Pampa) 🌬️Ráfagas ≥ 90km/h 🧊Granizo 🟨15-35mm (norte de Patagonia) 🌧️Lluvia 🟨10-30mm 🌬️ Viento 50-70km/h con ráfagas ≥ 100 km/h 🌬️Zonda 🟨30-40km/h con ráfagas ≥ 70 km/h +Info en https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/mHu8GVdy3o — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 21, 2026

Este nivel de alerta advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos que pueden afectar las actividades cotidianas.

Entre las sugerencias del organismo, se encuentran: