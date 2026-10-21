El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 21 de octubre en toda la provincia de Corrientes y Misiones.

El organismo anticipó lluvias intensas, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Además, las precipitaciones podrían extenderse durante las próximas 48 horas -con intervalos- según el pronóstico extendido para ambas provincias.

Qué dice el SMN sobre la alerta amarilla por tormentas en Corrientes y Misiones

De acuerdo con el informe del SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o puntualmente severas.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas para Corrientes y Misiones. Captura SMN | El Cronista Audiencias Argentina

Estos fenómenos podrían provocar abundantes precipitaciones en períodos cortos, con acumulados estimados de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera localizada.

El pronóstico también contempla la posibilidad de granizo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas intensas de hasta 90 km/h .

Estas condiciones, por su parte, pueden generar complicaciones en la vía pública, reducir la visibilidad al conducir y ocasionar inconvenientes por la acumulación de agua.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. Por eso, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y prestar atención a los cambios en las condiciones del tiempo.

Cuánto podrían durar las tormentas en Corrientes y Misiones

Según el pronóstico extendido, las lluvias podrían continuar, al menos, durante unas 48 horas en Corrientes y Misiones, aunque las precipitaciones podrían extenderse hacia el día viernes .

Pronóstico extendido para Misiones y Corrientes. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Esto significa que las condiciones de inestabilidad no necesariamente se limitarán a la jornada del miércoles, por lo que será importante consultar las actualizaciones meteorológicas durante los próximos días.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda evitar salir durante los períodos de mayor intensidad, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También es importante mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad y zonas inundables. En caso de circular, se aconseja hacerlo con precaución ante la reducción de la visibilidad y la posible presencia de agua sobre las calles y rutas.