Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del martes 2 de septiembre

Resultados actualizados de la quiniela de Tucumán: revisá los extractos oficiales y descubrí si tu número salió este martes.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 3009 (Arroyo).

 1°3009 11°5637 
 8855  12°5980
 3°2163  13°7748 
 9693  14°1980 
 2686  15°2383 
 6°9394  16°7073
 8150  17°8168 
 4696  18°0049 
 9325  19°8623 
 10°3485 20°4075 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

