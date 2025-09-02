Lotería
Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del martes 2 de septiembre
Resultados actualizados de la quiniela de Tucumán: revisá los extractos oficiales y descubrí si tu número salió este martes.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 3009 (Arroyo).
|1°
|3009
|11°
|5637
|2°
|8855
|12°
|5980
|3°
|2163
|13°
|7748
|4°
|9693
|14°
|1980
|5°
|2686
|15°
|2383
|6°
|9394
|16°
|7073
|7°
|8150
|17°
|8168
|8°
|4696
|18°
|0049
|9°
|9325
|19°
|8623
|10°
|3485
|20°
|4075
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
