Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 3009 (Arroyo).

1° 3009 11° 5637 2° 8855 12° 5980 3° 2163 13° 7748 4° 9693 14° 1980 5° 2686 15° 2383 6° 9394 16° 7073 7° 8150 17° 8168 8° 4696 18° 0049 9° 9325 19° 8623 10° 3485 20° 4075

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.