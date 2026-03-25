Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8847 (Muerto). Poner vinagre en el parabrisas del auto: para qué es útil y por qué sugieren hacerlo Qué significa ordenar los billetes de menor a mayor, según la psicología Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte. Además, los muertos en los sueños pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser transformados. Estos sueños pueden servir como un recordatorio de la importancia de la memoria y el legado de aquellos que han partido. Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: