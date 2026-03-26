Tras un fin de semana turbulento para el gobierno nacional, el oficialismo enfrenta el proceso de audiencias por la nueva Ley de Glaciares que ya tiene media sanción en el Senado. Ya hay 100.000 inscriptos para el debate legislativo en la Cámara de Diputados. Ante la decisión del Ejecutivo de poner un límite a los anotados, se impusieron un gran número de cautelares y se agita el debate en la Cámara. Porqué el gobierno busca acelerar el tratamiento. La reforma libertaria cambió principalmente la definición de ambiente periglacial y el mecanismo de protección, lo que abre la puerta a más actividad minera. El nuevo texto con media sanción del Senado reduce el alcance de las zonas protegidas, pasa de una prohibición automática a evaluaciones caso por caso sobre la función hídrica y otorga mayor poder a las provincias para decidir qué áreas quedan protegidas o pueden explotarse, aunque mantiene la protección de los glaciares y el inventario nacional como referencia técnica.