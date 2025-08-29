Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del jueves 28 de agosto

Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la tómbola de Tucumán en la nocturna.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 28 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 8027 (El Peine).

 1°8027 11°2529 
 0392  12°8063
 3°4261  13°7235 
 1740  14°3826 
 2569  15°5305 
 6°5243  16°5597
 3607  17°6484 
 8529  18°3414 
 4458  19°6066 
 10°7519 20°8533 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.


¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá