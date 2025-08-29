Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del jueves 28 de agosto

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 28 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 8027 (El Peine).

1° 8027 11° 2529 2° 0392 12° 8063 3° 4261 13° 7235 4° 1740 14° 3826 5° 2569 15° 5305 6° 5243 16° 5597 7° 3607 17° 6484 8° 8529 18° 3414 9° 4458 19° 6066 10° 7519 20° 8533

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.





¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.