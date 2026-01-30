Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1782 (La Pelea).

1° 1782 11° 0525 2° 8203 12° 6618 3° 8744 13° 0601 4° 1873 14° 9960 5° 8658 15° 8851 6° 0157 16° 5431 7° 3416 17° 5426 8° 7837 18° 1635 9° 0467 19° 0481 10° 0540 20° 8625

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.