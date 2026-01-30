En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1782 (La Pelea).

 1°1782 11°0525 
 8203  12°6618
 3°8744  13°0601 
 1873  14°9960 
 8658  15°8851 
 6°0157  16°5431
 3416  17°5426 
 7837  18°1635 
 0467  19°0481 
 10°0540 20°8625 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

