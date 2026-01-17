Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4406 (Perro).

1° 4406 11° 0107 2° 1784 12° 3181 3° 0556 13° 8376 4° 5393 14° 6901 5° 0577 15° 4149 6° 2816 16° 3310 7° 4260 17° 9117 8° 3602 18° 8403 9° 7297 19° 0603 10° 9826 20° 6758

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.