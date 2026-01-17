En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4406 (Perro).

 1°4406 11°0107 
 1784  12°3181
 3°0556  13°8376 
 5393  14°6901 
 0577  15°4149 
 6°2816  16°3310
 4260  17°9117 
 3602  18°8403 
 7297  19°0603 
 10°9826 20°6758 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

