Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 9195 (Anteojos).

1° 9195 11° 8053 2° 5335 12° 5587 3° 3878 13° 7573 4° 9327 14° 5393 5° 7687 15° 9516 6° 9367 16° 6861 7° 6170 17° 3203 8° 2337 18° 0724 9° 6441 19° 9744 10° 1036 20° 2557

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.