Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 9195 (Anteojos).

 1°9195 11°8053 
 5335  12°5587
 3°3878  13°7573 
 9327  14°5393 
 7687  15°9516 
 6°9367  16°6861
 6170  17°3203 
 2337  18°0724 
 6441  19°9744 
 10°1036 20°2557 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

