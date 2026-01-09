En este jueves, 8 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4829 - San Pedro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 8 de enero

1° 4829 11° 7872 2° 8687 12° 9056 3° 1413 13° 8968 4° 1702 14° 5439 5° 5836 15° 0910 6° 6177 16° 0018 7° 9728 17° 6428 8° 8976 18° 0456 9° 8002 19° 9034 10° 9686 20° 4380

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este santo es conocido por ser el guardián de las puertas del cielo, lo que sugiere que el soñador está en un momento de reflexión sobre su vida y decisiones.

Además, el sueño puede representar la necesidad de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos. San Pedro, como figura de autoridad, puede indicar que el soñador debe confiar en su intuición y en su fe para superar obstáculos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.