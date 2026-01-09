En esta noticia

En este jueves, 8 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4829 - San Pedro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 8 de enero

 1°4829 11°7872
 8687  12°9056
 3°1413 13°8968 
 1702  14°5439 
 5836  15°0910 
 6°6177  16°0018
 9728  17°6428 
 8976  18°0456 
 8002  19°9034 
 10°9686 20°4380 

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este santo es conocido por ser el guardián de las puertas del cielo, lo que sugiere que el soñador está en un momento de reflexión sobre su vida y decisiones.

Además, el sueño puede representar la necesidad de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos. San Pedro, como figura de autoridad, puede indicar que el soñador debe confiar en su intuición y en su fe para superar obstáculos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

