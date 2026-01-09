En este jueves, 8 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4829 - San Pedro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 8 de enero
|1°
|4829
|11°
|7872
|2°
|8687
|12°
|9056
|3°
|1413
|13°
|8968
|4°
|1702
|14°
|5439
|5°
|5836
|15°
|0910
|6°
|6177
|16°
|0018
|7°
|9728
|17°
|6428
|8°
|8976
|18°
|0456
|9°
|8002
|19°
|9034
|10°
|9686
|20°
|4380
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este santo es conocido por ser el guardián de las puertas del cielo, lo que sugiere que el soñador está en un momento de reflexión sobre su vida y decisiones.
Además, el sueño puede representar la necesidad de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos. San Pedro, como figura de autoridad, puede indicar que el soñador debe confiar en su intuición y en su fe para superar obstáculos.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.