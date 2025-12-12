En esta noticia

En este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7242 - Zapatillas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de diciembre

 1°7242 11°2223
 7534  12°6840
 3°8477 13°4846 
 0204  14°0555 
 8070  15°1906 
 6°9110  16°2171
 9615  17°9638 
 6824  18°8775 
 8005  19°1095 
 10°7666 20°4125 

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos en nuestro día a día.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y estilo personal. Pueden indicar cómo nos sentimos acerca de nuestra identidad y la forma en que nos presentamos ante los demás.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.