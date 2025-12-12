En este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 7242 - Zapatillas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de diciembre

1° 7242 11° 2223 2° 7534 12° 6840 3° 8477 13° 4846 4° 0204 14° 0555 5° 8070 15° 1906 6° 9110 16° 2171 7° 9615 17° 9638 8° 6824 18° 8775 9° 8005 19° 1095 10° 7666 20° 4125

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos en nuestro día a día.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y estilo personal. Pueden indicar cómo nos sentimos acerca de nuestra identidad y la forma en que nos presentamos ante los demás.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.