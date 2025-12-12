En este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7242 - Zapatillas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de diciembre
|1°
|7242
|11°
|2223
|2°
|7534
|12°
|6840
|3°
|8477
|13°
|4846
|4°
|0204
|14°
|0555
|5°
|8070
|15°
|1906
|6°
|9110
|16°
|2171
|7°
|9615
|17°
|9638
|8°
|6824
|18°
|8775
|9°
|8005
|19°
|1095
|10°
|7666
|20°
|4125
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos en nuestro día a día.
Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y estilo personal. Pueden indicar cómo nos sentimos acerca de nuestra identidad y la forma en que nos presentamos ante los demás.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.