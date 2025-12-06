En esta noticia

En este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8264 - Llanto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de diciembre

 1°8264 11°8789
 4091  12°8924
 3°5154 13°6233 
 2144  14°3168 
 4874  15°7601 
 6°3028  16°4682
 9137  17°7150 
 5012  18°7909 
 5787  19°8398 
 10°7615 20°5022 

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse ante situaciones difíciles en la vida real.

Además, el llanto en los sueños puede ser un indicativo de que se está procesando una pérdida o un cambio significativo. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar y aceptar esos sentimientos para poder avanzar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.