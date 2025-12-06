En esta noticia
En este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8264 - Llanto
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de diciembre
|1°
|8264
|11°
|8789
|2°
|4091
|12°
|8924
|3°
|5154
|13°
|6233
|4°
|2144
|14°
|3168
|5°
|4874
|15°
|7601
|6°
|3028
|16°
|4682
|7°
|9137
|17°
|7150
|8°
|5012
|18°
|7909
|9°
|5787
|19°
|8398
|10°
|7615
|20°
|5022
¿Qué significa soñar con llanto?
Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse ante situaciones difíciles en la vida real.
Además, el llanto en los sueños puede ser un indicativo de que se está procesando una pérdida o un cambio significativo. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar y aceptar esos sentimientos para poder avanzar.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.