En este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8939 - Lluvia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 7 de enero

 1°8939 11°1606
 4879  12°9246
 3°2356 13°5420 
 1273  14°7337 
 7720  15°9274 
 6°8895  16°9016
 4706  17°8289 
 1789  18°2143 
 3901  19°0997 
 10°7428 20°8175 

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza renovación y purificación. Puede representar la liberación de emociones reprimidas y la necesidad de limpiar el alma de cargas pasadas.

Además, la lluvia en los sueños puede indicar un cambio inminente o la llegada de nuevas oportunidades. Es un signo de crecimiento y fertilidad en diferentes aspectos de la vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.