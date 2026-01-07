En esta noticia
En este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8939 - Lluvia
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 7 de enero
|1°
|8939
|11°
|1606
|2°
|4879
|12°
|9246
|3°
|2356
|13°
|5420
|4°
|1273
|14°
|7337
|5°
|7720
|15°
|9274
|6°
|8895
|16°
|9016
|7°
|4706
|17°
|8289
|8°
|1789
|18°
|2143
|9°
|3901
|19°
|0997
|10°
|7428
|20°
|8175
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia a menudo simboliza renovación y purificación. Puede representar la liberación de emociones reprimidas y la necesidad de limpiar el alma de cargas pasadas.
Además, la lluvia en los sueños puede indicar un cambio inminente o la llegada de nuevas oportunidades. Es un signo de crecimiento y fertilidad en diferentes aspectos de la vida.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.