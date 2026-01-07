En esta noticia ¿Qué significa soñar con lluvia?

En este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8939 - Lluvia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 7 de enero

1° 8939 11° 1606 2° 4879 12° 9246 3° 2356 13° 5420 4° 1273 14° 7337 5° 7720 15° 9274 6° 8895 16° 9016 7° 4706 17° 8289 8° 1789 18° 2143 9° 3901 19° 0997 10° 7428 20° 8175

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza renovación y purificación. Puede representar la liberación de emociones reprimidas y la necesidad de limpiar el alma de cargas pasadas.

Además, la lluvia en los sueños puede indicar un cambio inminente o la llegada de nuevas oportunidades. Es un signo de crecimiento y fertilidad en diferentes aspectos de la vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.