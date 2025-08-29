Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto
Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este viernes en la #.
En este viernes, 29 de agosto de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0692 - El Médico
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto
|1°
|0692
|11°
|8166
|2°
|2176
|12°
|2899
|3°
|9271
|13°
|9923
|4°
|4763
|14°
|7361
|5°
|6883
|15°
|8093
|6°
|3881
|16°
|8267
|7°
|9427
|17°
|7548
|8°
|3154
|18°
|6597
|9°
|6039
|19°
|7433
|10°
|4647
|20°
|3650
¿Qué significa soñar con el médico?
Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación o la necesidad de resolver problemas emocionales. Este sueño a menudo refleja el deseo de encontrar soluciones a situaciones difíciles en la vida.
Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de alguien que brinda apoyo y orientación. Puede ser un llamado a cuidar de uno mismo y a prestar atención a la salud física y mental.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.
Las más leídas de Información General
Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
Ante la creciente mora en las familias, llega una solución para resolver deudas financieras
Destacadas de hoy
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios