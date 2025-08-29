Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto

Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este viernes en la #.

En esta noticia

En este viernes, 29 de agosto de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0692 - El Médico

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto

 1°0692 11°8166
 2176  12°2899
 3°9271 13°9923 
 4763  14°7361 
 6883  15°8093 
 6°3881  16°8267
 9427  17°7548 
 3154  18°6597 
 6039  19°7433 
 10°4647 20°3650 

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación o la necesidad de resolver problemas emocionales. Este sueño a menudo refleja el deseo de encontrar soluciones a situaciones difíciles en la vida.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de alguien que brinda apoyo y orientación. Puede ser un llamado a cuidar de uno mismo y a prestar atención a la salud física y mental.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

