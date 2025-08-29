Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto

En este viernes, 29 de agosto de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 0692 - El Médico

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto

1° 0692 11° 8166 2° 2176 12° 2899 3° 9271 13° 9923 4° 4763 14° 7361 5° 6883 15° 8093 6° 3881 16° 8267 7° 9427 17° 7548 8° 3154 18° 6597 9° 6039 19° 7433 10° 4647 20° 3650

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación o la necesidad de resolver problemas emocionales. Este sueño a menudo refleja el deseo de encontrar soluciones a situaciones difíciles en la vida.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de alguien que brinda apoyo y orientación. Puede ser un llamado a cuidar de uno mismo y a prestar atención a la salud física y mental.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.