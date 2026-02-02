En esta noticia

En este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0855 - La Música

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero

 1°0855 11°6117
 8300  12°5557
 3°7830 13°0943 
 3866  14°5034 
 2347  15°9471 
 6°8453  16°9789
 3767  17°6748 
 2647  18°0190 
 8886  19°4417 
 10°6301 20°2750 

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal.

Además, la música en los sueños puede representar la conexión con los sentimientos y recuerdos, sugiriendo que el soñador está en sintonía con su interior y sus experiencias pasadas.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

