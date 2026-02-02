En este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0855 - La Música

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero

1° 0855 11° 6117 2° 8300 12° 5557 3° 7830 13° 0943 4° 3866 14° 5034 5° 2347 15° 9471 6° 8453 16° 9789 7° 3767 17° 6748 8° 2647 18° 0190 9° 8886 19° 4417 10° 6301 20° 2750

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal.

Además, la música en los sueños puede representar la conexión con los sentimientos y recuerdos, sugiriendo que el soñador está en sintonía con su interior y sus experiencias pasadas.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.