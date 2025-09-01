Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre

Examina los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este lunes en La Previa.

En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8853 - El Barco

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de septiembre

 1°8853 11°5541
 2136  12°4184
 3°5716 13°2979 
 6770  14°7847 
 6461  15°8841 
 6°1018  16°0466
 2364  17°0442 
 9098  18°2255 
 6788  19°9398 
 10°0073 20°7777 

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de los desafíos y cambios. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar adversidades.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

