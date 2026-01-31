En esta noticia

En este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1227 - El Peine

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 30 de enero

 1°1227 11°7961
 8508  12°2077
 3°6699 13°1565 
 3207  14°4609 
 9179  15°6607 
 6°0753  16°2392
 1959  17°0791 
 7200  18°6351 
 3322  19°9023 
 10°0809 20°5021 

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y control en la vida del soñador. Este objeto, asociado a la belleza y la apariencia, sugiere que se está buscando mejorar la imagen personal o resolver conflictos internos.

Además, el peine en los sueños puede representar la búsqueda de claridad mental. Puede indicar que es momento de deshacerse de pensamientos desordenados y enfocarse en lo que realmente importa.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

