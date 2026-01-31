En esta noticia ¿Qué significa soñar con el peine?

En este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1227 - El Peine

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 30 de enero

1° 1227 11° 7961 2° 8508 12° 2077 3° 6699 13° 1565 4° 3207 14° 4609 5° 9179 15° 6607 6° 0753 16° 2392 7° 1959 17° 0791 8° 7200 18° 6351 9° 3322 19° 9023 10° 0809 20° 5021

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y control en la vida del soñador. Este objeto, asociado a la belleza y la apariencia, sugiere que se está buscando mejorar la imagen personal o resolver conflictos internos.

Además, el peine en los sueños puede representar la búsqueda de claridad mental. Puede indicar que es momento de deshacerse de pensamientos desordenados y enfocarse en lo que realmente importa.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.