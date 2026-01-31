En esta noticia
En este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1227 - El Peine
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 30 de enero
|1°
|1227
|11°
|7961
|2°
|8508
|12°
|2077
|3°
|6699
|13°
|1565
|4°
|3207
|14°
|4609
|5°
|9179
|15°
|6607
|6°
|0753
|16°
|2392
|7°
|1959
|17°
|0791
|8°
|7200
|18°
|6351
|9°
|3322
|19°
|9023
|10°
|0809
|20°
|5021
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y control en la vida del soñador. Este objeto, asociado a la belleza y la apariencia, sugiere que se está buscando mejorar la imagen personal o resolver conflictos internos.
Además, el peine en los sueños puede representar la búsqueda de claridad mental. Puede indicar que es momento de deshacerse de pensamientos desordenados y enfocarse en lo que realmente importa.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.