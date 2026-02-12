En este miércoles, 11 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja deseos de escapar de las limitaciones y buscar nuevas oportunidades en la vida. Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias. Pueden indicar que algo importante está por llegar o que se necesita prestar atención a la comunicación en las relaciones personales. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.